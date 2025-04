Allemagne: le Bayern Munich à deux points d'un 34e titre de champion

Michael Olise (g) et Eric Dier se congratulent après le troisième inscrit pour le Bayern, sur la pelouse de Mayence, le 26 avril 2025

Vainqueur de Mayence samedi à l'Allianz Arena (3-0), le Bayern Munich a encore besoin de deux points pour décrocher un 34e titre de champion d'Allemagne, sacre ajourné d'une semaine au minimum après la victoire samedi de Leverkusen contre Augsbourg (2-0).

Avec 75 points au compteur à trois journées de la fin de la saison en Bundesliga, les hommes de Vincent Kompany disposeront d'une première balle de titre dans une semaine sur la pelouse du RB Leipzig (samedi, 15h30).

Une victoire sur la pelouse de la Red Bull Arena et les Munichois seront hors d'atteinte de Leverkusen, champion en titre, qui ne peut plus mettre que 76 points. Etant donné la différence de buts largement en faveur des Munichois (+61 contre +31), un point devrait être suffisant en fin de saison pour finir avec le titre de champion.

Pour le déplacement à Leipzig, Vincent Kompany sera privé de son attaquant anglais Harry Kane, meilleur buteur de la Bundesliga (24), qui a écopé de son cinquième carton jaune samedi contre Mayence pour contestation d'une décision arbitrale.

Samedi, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont dominé leur sujet face à une équipe de Mayence qui lutte pour une place européenne la saison prochaine. L'ouverture du score est venue à la 27e minute de l'international allemand Leroy Sané, sur le point de prolonger son bail avec le Bayern, grâce à une combinaison avec Serge Gnabry.

Dominateurs, les Munichois ont doublé la mise par Michael Olise, auteur de son neuvième but de la saison à la 40e minute, d'une frappe ras de terre et en force à l'entrée de la surface de réparation.

Dortmund s'impose in extremis

Programmé à la même heure, le Bayer Leverkusen a été le premier à ouvrir le score dès la 13e minute dans sa BayArena sur une frappe déviée de Patrik Schick, qui a inscrit son 19e but et vient un peu chatouiller Harry Kane dans la course au trophée de meilleur buteur de la Bundesliga.

Comme les Munichois, les hommes de Xabi Alonso ont regagné les vestiaires avec une avance de deux buts grâce à une superbe frappe enroulée d'Emiliano Buendia dans le temps additionnel de la première période.

En seconde période, Thomas Müller a célébré son 500e match en Bundesliga en entrant à la 84e minute, sous les ovations des 75.000 spectateurs de l'Allianz Arena. Dans deux semaines contre le Borussia Mönchengladbach, il disputera un dernier match à domicile sous les couleurs du Bayern, car le club a décidé de ne pas le prolonger après 25 ans de présence, du centre de formation à l'équipe professionnelle.

Juste après l'entrée en jeu de Müller, Eric Dier a ajouté un troisième but pour le Bayern de la tête sur un corner au 1er poteau.

Si la lutte pour le titre pourrait être pliée dès la semaine prochaine, la bataille pour les 3e et 4e place, les deux dernières qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, s'annonce indécise jusqu'à la dernière journée.

Samedi après-midi, Fribourg, qui est allé s'imposer à Wolfsburg (1-0), s'est emparé de la quatrième place de Leipzig pour deux points (51 contre 49), et revient à un point de Francfort (3e, 52), avant l'affiche de la 31e journée entre l'Eintracht et Leipzig.

Le Borussia Dortmund a confirmé sa très bonne forme du moment, en allant gagner in extremis sur la pelouse de Hoffenheim 3-2, grâce à un but de Waldemar Anton (90e+5). Les hommes de Niko Kovac ont pris 13 points sur 15 possibles lors des cinq dernières journées et se mêlent au sprint final pour la C1.