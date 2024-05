Allemagne: le Bayern prend le pari Vincent Kompany pour la mission reconquête

Après une quête chaotique, le Bayern a enfin trouvé son nouvel entraîneur, le Belge Vincent Kompany, 38 ans, qui se voit confier la double mission de reconquérir le titre national et viser la finale de la Ligue des champions à domicile.

Ancien défenseur international belge, Vincent Kompany s'est engagé pour un contrat de trois saisons jusqu'au 30 juin 2027 avec le Bayern Munich, club où ces deux dernières décennies seul l'Espagnol Pep Guardiola est resté trois saisons complètes (2013/16) sur le banc.

"J'ai hâte de m'attaquer aux choses les plus élémentaires: travailler avec les joueurs, construire une équipe. Si les bases sont bonnes, le succès suivra", a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé par le club. Il sera officiellement présenté à la presse jeudi.

Passé par Hambourg au début de sa carrière de joueur de 2006 à 2008, Kompany parle parfaitement allemand, ce qui a souvent été un critère décisif dans le choix des dirigeants munichois.

Quadruple champion d'Angleterre sous les couleurs de Manchester City (en 2012, 2014, 2018 et 2019), où il a évolué de 2008 à 2019 et été capitaine à partir de 2013, Kompany a basculé très rapidement sur une carrière d'entraîneur dans son club belge formateur, Anderlecht, endossant même le double costume d'entraîneur-joueur en 2019/20.

- L'influence de Guardiola

Avec les Citizens, il a appris comme joueur au contact des meilleurs entraîneurs, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini et Pep Guardiola.

"Vinny, j'ai le sentiment que tôt ou tard, il viendra ici. Je ne sais pas quand, mais il viendra. Il a les bons outils. Il est déjà un grand manager, regardez ce qu'il a réalisé la saison passée avec Burnley", avait d'ailleurs glissé Guardiola fin janvier, après la victoire de City contre Burnley en Premier League, l'intronisant en quelque sorte comme son successeur.

A en croire Karl-Heinz Rummenigge, ancien vice-président puis président du directoire du Bayern et actuel membre du Conseil de surveillance, Guardiola a d'ailleurs joué un rôle dans le choix munichois de Kompany.

"Il m'a beaucoup influencé parce qu'il a été celui qui a tellement décomposé le jeu, que j'ai pu le comprendre totalement. Avec sa clarté absolue, il a été le déclencheur pour moi pour comprendre le foot à ma façon", avait expliqué Kompany.

Après son passage sur le banc d'Anderlecht, Kompany a retrouvé les stades anglais à l'été 2022, aux commandes de Burnley, avec qui il a survolé le Championship (la 2e division) la saison dernière, ne parvenant toutefois pas maintenir le club en Premier League cette saison.

- Parallèle avec Xabi Alonso

Une fin de carrière de joueurs sous les ordres de Guardiola, des débuts rapides sur le banc avec des clubs de second rang, et une première expérience dans un club de premier plan en Bundesliga: les parallèles avec le parcours de Xabi Alonso, devenu à l'automne 2022 entraîneur de Leverkusen et champion cette saison, sont nombreux, même si la pression s'annonce bien plus forte pour le Belge du côté de la Säbener Strasse, le siège du Bayern.

Sa mission au Bayern (six fois vainqueur de la Ligue des champions) s'annonce périlleuse, alors que les Munichois connaissent en 2024 leur première année depuis 2011 sans remporter le moindre trophée (3e de Bundesliga, éliminations en 16es de finale de la Coupe et en demies de la Ligue des champions).

Fin février, ses dirigeants avaient décidé de se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison, et donc de réduire de douze mois le contrat du technicien arrivé fin mars 2023.

Le club a essuyé plusieurs revers dans sa quête d'un successeur, entre Xabi Alonso qui a préféré rester à Leverkusen, Julian Nagelsmann qui a prolongé son bail à la tête de la sélection allemande jusqu'au Mondial-2026, et Ralf Rangnick, qui a décidé de se concentrer sur sa tâche de sélectionneur de l'Autriche jusqu'en 2026.

Face à ces multiples échecs, le Bayern avait discuté avec Tuchel, mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour poursuivre l'aventure ensemble.