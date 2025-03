Allemagne: Leipzig se sépare de son entraîneur Marco Rose

Le RB Leipzig a décidé dimanche de se séparer de son entraîneur Marco Rose ainsi que de l'ensemble de son staff, au lendemain d'une défaite sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach et à sept journées de la fin de la saison.

"Le RB Leipzig a libéré l'entraîneur principal Marco Rose de ses fonctions avec effet immédiat ce dimanche. Ses adjoints Alexander Zickler, Marco Kurth et Frank Geideck, ainsi que Frank Aehlig (responsable des joueurs sous contrat) sont également écartés", explique le club de l'est de l'Allemagne, dans un communiqué.

Le nom du successeur de Marco Rose sur le banc de Leipzig jusqu'à la fin de la saison sera annoncé "bientôt" par le club.

Le technicien de 48 ans, passé par le Red Bull Salzbourg, le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, avait rejoint en septembre 2022 le RB Leipzig et était sous contrat jusqu'en juin 2026.

Rose sera resté plus de deux ans et demi sur le banc de Leipzig, effectuant le plus long mandat pour un entraîneur au sein du club.

"Compte tenu de l'évolution et des résultats qui se font attendre, nous sommes fermement convaincus que nous avons besoin d'un nouvel élan pour les matchs restants afin d'atteindre nos objectifs de saison", explique le directeur sportif Marcel Schäfer, cité dans le communiqué.

Coupe et Supercoupe en 2023

Le club détenu par Red Bull doit trouver assez rapidement une solution pour remplacer Marco Rose, puisque Leipzig se déplace à Stuttgart mercredi (20h45) en demi-finales de la Coupe d'Allemagne, et accueille Hoffenheim samedi (15h30) pour la 28e journée de Bundesliga.

Battu par le Borussia Mönchengladbach samedi (1-0), Leipzig a reculé à la sixième place en Bundesliga, avec 42 points et se retrouve en danger dans la lutte pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions, à sept journées du terme de la saison.

Fondé en 2009, le RB Leipzig est monté en Bundesliga à l'issue de la saison 2015/16 et s'est qualifié pour la Ligue des champions dès sa première saison dans l'élite allemande. Depuis, le club n'a manqué qu'à une seule reprise la C1 (2018/19), se hissant même en demi-finales en 2020.

Marco Rose est arrivé sur le banc de Leipzig en septembre 2022, remplaçant l'Italo-allemand Domenico Tedesco, alors que Leipzig avait manqué son début de saison (deux défaites, deux matchs nuls et une victoire en cinq rencontres).

Il avait redressé l'équipe pour terminer à la troisième place de Bundesliga. Il avait remporté dans la foulée la Coupe d'Allemagne en mai 2023 et la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern à Munich en août 2023.

La saison passée, Leipzig avait pris la 4e place du championnat. Cette saison, l'équipe a perdu sept de ses huit matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions, et doit lutter en championnat pour l'un des deux derniers tickets pour la prochaine C1, les deux premiers étant promis au Bayern et à Leverkusen.