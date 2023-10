Allemagne: Leverkusen reprend la tête, les poursuivants sérieux

Les joueurs de Leverkusen célèbrent lors du match de Bundesliga entre le VfL Wolfsburg et le Bayer Leverkusen à Wolfsburg, dans le nord de l'Allemagne, le 21 octobre 2023

Le Bayer Leverkusen a repris la première place du championnat allemand samedi en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Wolfsburg, et devance toujours Stuttgart et le Bayern Munich, qui l'ont aussi emporté contre l'Union Berlin et Mayence.

Dépassés la veille par Dortmund, qui l'avait emporté 1-0 à domicile contre le Werder Brême, les joueurs de Xabi Alonso ont ouvert le score grâce au défenseur néerlandais Jeremie Frimpong (13e) avant de s'offrir une quatrième victoire consécutive en championnat avec une réalisation de Alejandro Grimaldo (62e).

Le défenseur français Maxence Lacroix avait égalisé pour Wolfsburg peu avant la mi-temps (41e).

Leverkusen reste invaincu toutes compétitions confondues cette saison et a remporté sept de ses huit rencontres de Bundesliga.

Avec 22 points au classement, le Bayer devance d'un point Stuttgart, qui l'a emporté à l'extérieur, face à l'Union Berlin 3-0.

Actuel meilleur buteur du championnat avec 14 buts, Serhou Guirassy a ouvert le score dès le quart d'heure de jeu pour le VFB, qui a ensuite creusé l'écart en fin de rencontre grâce à Deniz Undav et Silas Katompa Mvumpa.

Kane frappe encore

Sous pression après la victoire de ses concurrents directs, le Bayern Munich n'a pas non plus commis de faux pas sur le terrain de l'avant-dernier Mayence (3-1).

L'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane et l'attaquant allemand du Bayern Munich Thomas Mueller à la fin du match de Bundesliga entre Mayence 05 et le FC Bayern Munich à Mayence, le 21 octobre 2023 AFP

Pourtant, le club de Rhénanie-Palatinat avait remporté ses trois derniers matches de championnat à domicile contre ces mêmes Munichois.

Sans se montrer impérial, le champion allemand en titre a récupéré sa troisième place grâce à des réalisations de Kingsley Coman (12e), Harry Kane (16e) et Leon Goretzka (53e).

Kane a inscrit son neuvième but en huit rencontres de Bundesliga cette saison, de la tête, et occupe la deuxième place du classement des buteurs, encore loin de Guirassy.

Mayence, qui demeure avant dernier avec deux points, n'a cependant pas démérité et le Français Anthony Caci a même réduit l'écart avant la pause d'une belle frappe du pied gauche.

Le Bayern "a eu de la chance par moments" a admis Harry Kane après la rencontre à la chaine Sky, tout en évoquant pouvoir encore s'"améliorer" à titre personnel.

Incertain, après avoir été malade pendant la trêve internationale, le milieu allemand Joshua Kimmich était finalement bien titulaire et capitaine côté bavarois.

Enfin plus tôt samedi, le RB Leipzig, cinquième, s'est imposé à Darmstadt (3-1) grâce à un doublé de Lois Openda.

Dans cette huitième journée, qui n'a pas permis de creuser d'écart dans le Top 5, Dortmund (4e) s'était donc même retrouvé provisoirement leader vendredi grâce à son succès face au Werder Brême.

Le week-end se terminera dimanche par le déplacement du Borussia Monchengladbach (15h30) chez le dernier Cologne, tandis que Heidenheim accueillera Augsbourg (17h30).