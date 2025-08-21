Allemagne: même limité, le Bayern reste favori à sa propre succession

L'attaquant du Bayern Munich, Luis Diaz G), et le milieu de terrain de Dortmund, Jobe Bellingham, lors de matches d'avant-saison avec leur nouveau club respectif, les 16 et 10 août 2025

Malgré un effectif réduit et "léger", le Bayern Munich part tout de même favori pour décrocher un 35e titre de champion d'Allemagne, face à une concurrence entre profonde mutation (Leverkusen et Leipzig) et stabilisation (Francfort et Dortmund).

"C'est probablement le plus petit effectif dans lequel j'ai jamais évolué. Si on est honnête, on est un peu léger": à l'issue de la victoire (1-0) lors de la Supercoupe Franz-Beckenbauer à Stuttgart, Harry Kane a posé un constat sans appel sur son équipe du Bayern Munich à l'orée de la saison 2025/26.

Entre son 34e sacre en Bundesliga en mai dernier et le redémarrage de la Bundesliga vendredi (20h30) contre Leipzig, le club munichois a vu son animation offensive se réduire considérablement, à commencer par la grave blessure début juillet au Mondial des clubs de son maître à jouer, Jamal Musiala, absent plusieurs mois.

Après un quart de siècle de fidélité, Thomas Müller n'a pas été prolongé et est allé voir ailleurs (Vancouver), tout comme Leroy Sané (Galatasaray) et Kingsley Coman (Al-Nassr), alors que Tottenham a activé l'option d'achat de Mathys Tel. Ces quatre départs n'ont été compensés que par l'arrivée du Colombien Luis Diaz.

Surtout, chose inhabituelle, le Bayern a essuyé deux refus majeurs. A 22 ans, Florian Wirtz a préféré se lancer en Premier League à Liverpool, alors que Stuttgart est resté inflexible pour son attaquant Nick Woltemade, fixant un prix que les dirigeants munichois n'étaient pas prêts à débourser.

Le Bayern fait tout de même figure de principal candidat à sa propre succession. N'a-t-il pas soulevé le Schale, le trophée remis au champion d'Allemagne en fin de saison, à douze reprises sur les treize derniers exercices?

Leverkusen dépeuplé

Le technicien Erik ten Hag pose comme nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, le 26 mai 2025 AFP/Archives

Le Bayer Leverkusen, qui a mis fin au printemps 2024 à onze saisons consécutives de domination bavaroise sur le championnat, a vu la moitié de son onze de base s'en aller, dans le sillage de l'entraîneur de la saison miraculeuse 2023/24 (doublé championnat/coupe, une défaite en finale de Ligue Europa en 53 matches), l'Espagnol Xabi Alonso, parti relever le défi du Real Madrid, provoquant une cascade de départs.

Le Néerlandais Erik ten Hag va devoir s'atteler à reconstruire un effectif, car Wirtz a rejoint Liverpool quelques jours après le latéral droit Jeremie Frimpong. Le gardien de but et capitaine Lukas Hradecky a pris la direction de Monaco, Granit Xhaka, relais sur la pelouse de Xabi Alonso, est retourné en Angleterre (Sunderland), et Jonathan Tah a rejoint le géant munichois.

Privé de compétition européenne pour la première fois depuis qu'il a rejoint l'élite du football allemand, le RB Leipzig a lui aussi perdu en qualité, avec le départ de Benjamin Sesko à Manchester United.

Tout comme le club fondé par le chimiste Bayer en 1904, le club lancé en 2009 par le producteur de boissons énergisantes Red Bull se trouve dans une même phase de refondation, avec un nouvel entraîneur, Ole Werner.

Dortmund principal rival

Traditionnel rival du Bayern dans les années 2010 et au début des années 2020, le Borussia Dortmund a sauvé in extremis sa place en Ligue des champions, et peut construire sur une certaine stabilité autour de son entraîneur Niko Kovac, initiateur du relèvement du club de la Ruhr lors de la seconde partie de l'exercice précédant.

L'international guinéen du Borussia Dortmund Serhou Guirassy célèbre un but inscrit en Coupe d'Allemagne sur le terrain d'Essen, le 18 août 2025 AFP/Archives

Meilleur buteur de la Ligue des champions 2024/25 avec le Barcelonais Raphinha malgré une fin de parcours en quarts, Serhou Guirassy se sent de mieux en mieux au sein des Jaune et Noir: l'international guinéen (29 ans, 22 sélections), a inscrit 15 buts sur les 14 derniers matches officiels du BVB.

Présent pour la première fois sur le podium de la Bundesliga depuis 1993, l'Eintracht Francfort a bien absorbé les départs, notamment ceux de son buteur Hugo Ekitiké à Liverpool et de son capitaine et gardien Kevin Trapp au Paris FC, compensés par Jonathan Burkardt et Michael Zetterer.

Les hommes de Dino Toppmöller, qui ont eu du mal à finir la saison précédente en doublant championnat et Ligue Europa, vont devoir à nouveau gérer les semaines européennes, avec la Ligue des champions cette fois-ci.