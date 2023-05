Allemagne: plusieurs milliers de supporters célèbrent les champions munichois

Plusieurs milliers de supporters du Bayern Munich se sont rassemblés dimanche en fin d'après-midi sur la Marienplatz au pied de l'Hôtel de Ville munichois pour célébrer les titres de champion d'Allemagne décrochés ce week-end par leurs équipes masculine et féminine.

L'ambiance morose au sein de la direction du club munichois, qui a décidé d'écarter son directeur sportif Hasan Salihamidzic et son président du directoire Oliver Kahn quelques minutes seulement après le sacre à Cologne samedi, a laissé la place à la fête le temps d'un après-midi, dimanche.

Sous le soleil et un ciel bleu azur, la Marienplatz noire de monde (14.500 personnes) a pris les couleurs rouges et blanches des maillots du Bayern sur les épaules de la plupart des supporters.

Peu avant 18h30 et sur un remix de Coldplay, Manuel Neuer et Lina Magull, les deux capitaines en tenue traditionnelle bavaroise, se sont présentés au balcon de l'Hôtel de ville pour présenter les deux trophées remis aux champions d'Allemagne.

Les équipes masculine et féminine du Bayern fêtent leurs titres de champion, au balcon de l'Hôtel de ville de Munich, le 28 mai 2023 AFP

Il s'agit du quatrième doublé femmes/hommes du Bayern. Samedi, au bout d'un suspense incroyable à Cologne, les hommes de Thomas Tuchel ont arraché des mains du Borussia Dortmund un 11e titre consécutif de champion d'Allemagne, grâce à un but à la 89e minute de Jamal Musiala (2-1) et au match nul de Dortmund contre Mayence (2-2).

"Je suis un peu fatigué, mais après le match et toute la saison, pouvoir célébrer le titre c'est une super sensation. Le fait d'avoir dû lutter jusqu'au bout rend le titre encore plus beau. Je vais me souvenir de ce moment toute ma vie", a glissé Musiala (20 ans) dimanche au micro de la chaine du Bayern, avant d'être acclamé au balcon.

L'ensemble de l'équipe masculine, déjà en tenue traditionnelle bavaroise, a assisté dimanche en début d'après-midi à la démonstration de l'équipe féminine (11-1) contre Potsdam, pour assurer un cinquième titre pour les Munichoises.