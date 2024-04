Allemagne: première balle de titre pour le Bayer Leverkusen contre Brême

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a l'occasion dimanche (17h30) dans sa BayArena de remporter le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, point d'orgue d'une saison menée à cent à l'heure sur tous les fronts et qui a mis le Bayern Munich à terre.

La saison passée, le Borussia Dortmund n'avait eu droit qu'à une chance, lors de la dernière journée. Il l'avait envoyée largement au-dessus de la tribune de son Westfalenstadion, contraint au match nul par Mayence (2-2) et obligé de laisser un onzième titre consécutif au Bayern, à la différence de buts et à la 88e minute sur un but de Jamal Musiala à Cologne (2-1).

Cette fois-ci, le Bayer Leverkusen dispose de six balles de titre, la première sous les yeux de ses 30.210 supporters de la BayArena contre le Werder Brême, quasiment assuré de son maintien en Bundesliga (31 points, 8 de plus sur la 16e place du barragiste).

Leverkusen possède un joli matelas de 16 points d'avance sur le Bayern et Stuttgart à six journées de la fin de la saison, sur lequel il peut dormir tranquillement. Rien à voir avec les deux points du BVB la saison passée avant la dernière journée.

"On a 90 minutes pour atteindre quelque chose de très spécial", a reconnu l'entraîneur Xabi Alonso, qui a décidé de rester la saison prochaine malgré les appels du pied de clubs prestigieux comme Liverpool et... le Bayern Munich.

Ses hommes pourraient même déjà célébrer le premier sacre du club en 120 ans d'existence dès samedi, en cas de défaites du Bayern à domicile contre le relégable Cologne (15h30) et de Stuttgart, également à domicile contre Francfort (18h30).

Imiter la Juve et Arsenal

Le gardien du Bayer Leverkusen Lukas Hradecky et ses coéquipiers à la fin du match contre le TSG 1899 Hoffenheim à Leverkusen en Allemagne le 30 mars 2024 AFP

L'excellence de Leverkusen depuis la mi-août se résume en un chiffre: en 42 matches disputés toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Lukas Hradecky ne se sont jamais inclinés (37 victoires, 5 matches nuls), série record en cours pour un club allemand.

Au moment d'aborder les semaines décisives d'avril et de mai, Leverkusen est encore en mesure d'ajouter trois lignes à son palmarès: le championnat, la Coupe (avec une finale à jouer contre Kaiserslautern le 25 mai) et la Ligue Europa (un quart de finale contre West Ham, victoire 2-0 à l'aller).

Dans l'histoire de la Bundesliga, seul le Bayern Munich de Pep Guardiola dans sa version 2013/14 a fait mieux après 28 journées (78 points contre 76 pour Leverkusen). La saison 2012/13 record du Bayern de Jupp Heynckes avec 91 points semble accessible (15 points sur 18 lors des six dernières journées).

Et Leverkusen peut encore devenir le premier club allemand à boucler une saison de championnat sans défaite. Dans le top 5 des championnats européens depuis 1945, seul Pérouse (30 matches en 1978/79, 2e à la fin de la saison), l'AC Milan (34 en 1991/92), la Juventus Turin (38 en 2011/12) et Arsenal (38 en 2003/04), ont réalisé un tel exploit.

Un parcours dominateur qui n'est pas sans rappeler ceux du Bayern Munich, qui faisait sauter un à un ses adversaires en menant un rythme à tambour battant. Seulement cette saison, ce sont les Munichois qui ont manqué de souffle, lâchés en février comme un marathonien bloquerait sur le mur des 30 kilomètres.

Ce coup de fringale a fortement fait tanguer la maison Bayern et les dirigeants ont opté pour une solution entre deux eaux: maintenir l'entraîneur Thomas Tuchel et anticiper la fin de son contrat à l'été 2024.