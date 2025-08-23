Allemagne: ten Hag chute avec Leverkusen pour ses débuts en Bundesliga

Le
23 Aoû. 2025 à 16h19 (TU)
Mis à jour le
AFP
Le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen Erik ten Hag lors de son premier match de Bundesliga contre Hoffenfeim le 23 août 2025 à Hoffenheim (Allemagne)

Pour les débuts en Bundesliga d'Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen est tombé à domicile samedi contre Hoffenheim (2-1) dès la première journée du championnat d'Allemagne, alors que Francfort a tenu son rang d'outsider en s'imposant contre Brême (4-1).

Après sa prestation de gala à domicile contre le RB Leipzig vendredi soir (6-0), le Bayern Munich s'installe dès la première journée dans le très anecdotique fauteuil de leader de la Bundesliga.

Vainqueur à domicile du Werder Brême (4-1) avec un doublé de l'international espoirs français Jean-Mattéo Bahoya, Francfort prend la place de premier poursuivant du Bayern.

En déplacement à St. Pauli, le Borussia Dortmund a dilapidé une avance de deux buts (3-1) à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, pour concéder le match nul (3-3). Réduit à dix sur une faute dans la surface de Filippo Mané, Dortmund perd deux points dès la première journée.

Champion d'Allemagne en 2024 et vice-champion derrière le Bayern Munich en 2025, le Bayer Leverkusen doit tout reconstruire après les départs à l'intersaison de son entraîneur Xabi Alonso, et de la moitié de son effectif de base lors des deux dernières saisons -Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Amine Adli.

L'attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick (de face) lors de la défaite des siens contre Hoffenheim en Bundesliga le 23 août 2025 à Leverkusen (Allemagne)

Arrivé cet été sur le banc du Werkself (le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayern en 1904), Erik ten Hag a pu voir qu'il lui restait du chemin à parcourir, avec des automatismes à trouver notamment en défense.

Bahoya voit double avec Francfort

"On a encore beaucoup de travail, ce n'est pas inattendu. Quand on gagne, un tel processus va plus vite, mais on doit rester calme. Ca ne va pas se faire en un jour", a reconnu ten Hag après la rencontre en conférence de presse.

Sur le second but de Hoffenheim, intervenu en début de seconde période, les défenseurs Edmond Tapsobah et Jarell Quansah ont été à la peine face à Fisnik Asllani, qui a pu servir en retrait Tim Lemperle, dont la frappe croisée n'a laissé aucune chance à Mark Flekken dans les buts de Leverkusen.

Placé sur de bons rails par l'ouverture du score dès la 6e minute de la tête par Quansah, les hommes de ten Hag n'ont pu profiter pleinement d'une bonne première période, au cours de laquelle le portier de Hoffenheim, l'international Oliver Baumann, a sauvé à plusieurs reprises son équipe.

L'attaquant français Jean-Mattéo Bahoya lors de son doublé avec l'Eintracht Francfort contre le Werder Brême en Bundesliga le 23 août 2025 à Francfort (Allemagne)

Si Leverkusen s'est pris les pieds dans le tapis, l'Eintracht Francfort n'a pas tremblé face au Werder Brême, seule équipe de Bundesliga éliminée la semaine dernière en 32es de finale de la Coupe.

Les hommes de Dino Toppmöller ont rapidement pris les devants grâce à Can Uzun (22e), puis se sont mis à l'abri avec un doublé de Jean-Mattéo Bahoya à cheval entre la première et la seconde période (25e et 47e).

Déjà buteur la semaine dernière en Coupe (victoire 5-0), Bahoya s'est progressivement installé dans l'animation offensive de Francfort au cours de la seconde moitié de saison 2024/25.

Francfort a su compenser les départs cet été de l'attaquant français Hugo Ekitiké par l'international allemand Jonathan Burkardt, et du gardien allemand Kevin Trapp par Michael Zetterer.

Hormis ces départs, l'effectif de l'Eintracht est resté assez stable et peut capitaliser sur la troisième place de la saison passée pour se présenter comme un prétendant au podium.

