Allemagne: Xabi Alonso s'arrête avec Leverkusen, en route vers le Real

Un premier chapitre qui se ferme, un nouveau sur le point de s'ouvrir: l'entraîneur espagnol Xabi Alonso (43 ans) va arrêter son aventure avec le Bayer Leverkusen à la fin de la saison, s'ouvrant la voie vers le Real Madrid.

Après plusieurs semaines à repousser l'annonce de son choix, Xabi Alonso a finalement fait part de sa décision vendredi après-midi: "Ces deux matches (contre Dortmund et à Mayence, NDLR) seront mes deux derniers en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen", a-t-il expliqué en anglais, lui qui s'exprime d'habitude dans un allemand parfait.

Il a donc décidé de mettre fin à son contrat, une saison avant son terme (30 juin 2026), après presque trois ans sur le banc du Werkself (le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer), qu'il a rejoint à la fin septembre 2022.

Fin mars, au retour de la fenêtre internationale, Xabi Alonso avait une première fois botté en touche, expliquant à l'époque qu'il n'y avait rien à annoncer. Cette formule est ensuite revenue dans ses conférences de presse comme un mantra, arguant parfois que ce n'était pas le bon moment pour parler de l'avenir.

Il a fait part de son choix à ses joueurs vendredi à la mi-journée, lors de l'entraînement pour préparer le match de la 33e journée de Bundesliga contre le Borussia Dortmund (dimanche, 15h30), avant de l'officialiser devant la presse.

Il pourra ainsi faire ses adieux aux supporters de Leverkusen dans 48 heures, avant un dernier déplacement la semaine prochaine à Mayence. Après, il sera temps pour lui de faire ses valises, avec pour probable prochaine destination Madrid et le Real.

Certes, Xabi Alonso a refusé d'évoquer son futur, mais selon le journal sportif madrilène Marca, Carlo Ancelotti s'arrêtera avec le club madrilène en fin de saison. Il laissera alors la place sur le banc au technicien basque de 43 ans, qui devrait s'engager pour trois saisons jusqu'en 2028.

Premier chapitre en lettres d'or

Formé à la Real Sociedad où il a débuté sa carrière, Xabi Alonso a aussi évolué à Liverpool (2004/09), au Real Madrid (2009/14) et au Bayern Munich (2014/17).

L'entraîneur espagnol du Bayer Leverkusen Xabi Alonso lors du match contre l'Atlético Madrid en phase de poules de la Ligue de champions au Metropolitano le 21 janvier 2025 AFP/Archives

Champion du monde (2010), double champion d'Europe (2008, 2012), double vainqueur de la Ligue des champions (2005, 2014) et multiple champion national, Xabi Alonso s'apprête ainsi à refermer le premier chapitre de sa carrière d'entraîneur qu'il a écrit en lettres d'or avec le Bayer Leverkusen.

Lorsqu'il a débarqué fin septembre 2022 dans le club de la périphérie de Cologne, il n'avait qu'une expérience limitée comme entraîneur avec les équipes jeunes du Real, puis la réserve de la Real Sociedad. Le pari risqué pris par le directeur sportif Simon Rolfes s'est rapidement transformé en choix visionnaire.

Relégable (17e) en Bundesliga à son arrivée, il a qualifié Leverkusen pour la Ligue Europa lors de la première saison, grâce à une 6e place, prémices de miracles à venir.

En 2023/24, son équipe a survolé la Bundesliga avec 90 points (28 victoires et 6 matches nuls), devenant la première à boucler un championnat allemand sans défaite. Il a même réalisé le doublé avec la Coupe et ne s'est incliné qu'une seule fois, en finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame (3-0).

"Une saison de rêve dont on se souviendra peut-être dans 20 ans", s'est-il remémoré vendredi.

Au printemps 2024, il avait résisté une première fois aux sirènes du Bayern et de Liverpool, en quête de successeurs à Thomas Tuchel et Jürgen Klopp. Le défi madrilène l'a finalement décidé à partir plus tôt de Leverkusen, après une saison un peu moins brillante, mais honorable (2e de Bundesliga, élimination en 8es de finale de la Ligue des champions et en demies de la Coupe).