Amstel: Skjelmose émerge d'un combat de titans face à Pogacar et Evenepoel

Le Danois Mattias Skjelmose a créé la surprise en remportant l'Amstel Gold Race dimanche à Valkenburg où il a devancé au sprint le Slovène Tadej Pogacar et le Belge Remco Evenepoel qui se sont livrés un combat de titans dans le Limbourg néerlandais.

Le puncheur de la formation Lidl-Trek, 24 ans, a signé dans le Limbourg néerlandais le plus beau succès de sa carrière pour succéder au Britannique Tom Pidcock au terme d'un final haletant.

"Je n'y crois pas. Il y a quelque chose d'irréel dans cette victoire", a dit le vainqueur.

Après une attaque de Julian Alaphilippe à 47 kilomètres de la ligne, Pogacar a contré cinq km plus loin pour rapidement creuser un écart d'une demi-minute sur ses poursuivants.

Alors qu'il semblait bien parti vers un succès en solitaire, comme deux semaines plus tôt au Tour des Flandres, le champion du monde a été repris à huit kilomètres du but par le duo Evenepoel/Skjelmose, essentiellement grâce aux efforts impressionnants du Belge.

Plus explosif que ses deux adversaires, plus avare de ses efforts aussi dans le final, le Danois s'est imposé à la photo-finish au terme d'un sprint vent de face lancé par Evenepoel.

Il s'agit du plus beau succès dans une course d'un jour pour le Scandinave, vainqueur du Tour de Suisse en 2023.

Pogacar prend lui une nouvelle deuxième place après celle de Paris-Roubaix huit jours plus tôt, où il avait été devancé par Mathieu van der Poel, absent dimanche.

Pour Evenepoel, sa troisième place est la confirmation de son retour au plus haut niveau, quatre mois et demi après un grave accident à l'entraînement. Le double champion olympique, vainqueur de la Flèche brabançonne pour sa course de reprise vendredi, est prêt pour le Flèche wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche.