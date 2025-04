Amstel: Skjelmose vainqueur "irréel" d'un combat titanesque avec Pogacar et Evenepoel

L'Amstel Gold Race a accouché d'un combat de titans entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, mais ils ont été battus au sprint par l'invité surprise Mattias Skjelmose, vainqueur "irréel" dimanche dans le Limbourg néerlandais.

"Je n'y crois pas. C'est assez irréel ce qu'il m'arrive. C'est la plus belle victoire de ma carrière que je dédie à mon grand-père décédé il y a un mois", s'est ému le Danois de 24 ans, vainqueur du Tour de Suisse en 2023.

"Dans le final, j'ai simplement serré les dents pour suivre Remco quand il s'est lancé à la poursuite de Tadej. J'étais cramé, avec des crampes. Alors, réussir à m'imposer, c'est juste dingue", a encore dit le puncheur de l'équipe Lidl-Trek après avoir surpris au sprint le champion du monde en titre et le double champion olympique de Paris.

Le mano a mano entre les deux favoris de cette course a été grandiose et fait déjà saliver dans la perspective de Liège-Bastogne-Liège dans une semaine. Et du Tour de France en juillet.

Pogacar a été le premier à allumer la mèche en contrant une attaque du Français Julian Alaphilippe à 47 kilomètres de l'arrivée. Le vainqueur du Tour des Flandres deux semaines plus tôt a semblé reproduire ce schéma gagnant d'un long raid solitaire en créant rapidement un écart d'une demi-minute sur ses poursuivants.

"Sans ma chute, je gagne", assure Evenepoel

(De gauche à droite) le Belge Remco Evenepoel, le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Mattias Skjelmose pendant l'Amstel Gold Race, le 20 avril 2025 ANP/AFP

C'était sans compter sur l'abnégation d'Evenepoel, retardé par une chute à 110 kilomètres de la ligne qui l'a obligé à une longue et usante course poursuite.

"Je me suis retrouvé à trois minutes de la tête de course avec des écorchures à un coude et aux hanches. J'ai perdu beaucoup d'énergie pour revenir. Et quand Tadej a attaqué, j'étais encore en train de récupérer", a expliqué le leader de la formation Soudal Quick-Step.

"Sincèrement, je pense que sans cette chute, je me serais imposé en solitaire. Mais c'est comme ça, c'est la course...", a-t-il assuré, la mine plombée par l'amertume.

Une déception toutefois relative pour Evenepoel qui ne disputait que sa deuxième course de la saison, quatre mois et demi après son grave accident à l'entraînement.

Mattias Skjelmose (D) célèbre sa victoire à l'arrivée de l'Amstel Gold Race, à Valkenburg, aux Pays-Bas, le 20 avril 2025 ANP/AFP

Deux jours après son succès sur la Flèche brabançonne vendredi, le Belge de 25 ans peut entrevoir avec optimisme la Doyenne des classiques où il retrouvera dimanche à Liège un Pogacar "peut-être un peu émoussé" mais toujours "ambitieux" après un début de printemps majuscule.

Vainqueur des Strade Bianche et du Ronde, troisième à Sanremo, deuxième à Roubaix et sur l'Amstel, Pogacar aligne les performances majeures mais a "peut-être été un peu trop enthousiaste en attaquant de si loin" dimanche.

"A cause du fort vent de face, je n'a pu créer un écart suffisant", a raconté le prodige slovène. "J'ai alors attendu en pariant sur le sprint. Mais l'arrivée était situées cinq mètres trop loin", a-t-il poursuivi en félicitant Skjelmose.