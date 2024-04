Angleterre: Arsenal et City engrangent, Everton remonte

Arsenal contre Brighton (3-0) et Manchester City chez Crystal Palace (4-2) n'ont pas manqué l'occasion de mettre la pression à Liverpool, obligé de gagner dimanche à Old Trafford pour récupérer le trône en Premier League.

A l'autre bout du classement, Everton a réalisé samedi un coup parfait dans la lutte pour le maintien face à Burnley (1-0). Les "Toffees" mettent derrière eux une série de treize matches sans victoire.

. Arsenal inarrêtable

La Premier League a atteint un niveau de suspense et d'indécision rarement vu dans la course au titre, à un mois et demi de la ligne d'arrivée.

La démonstration d'Arsenal (1er, 71 points) à Brighton a permis aux "Gunners" de chiper la première place à Liverpool (2e, 70 pts), en déplacement dimanche chez son rival Manchester United. Et derrière, Manchester City (3e, 70 pts) attend le moindre faux-pas...

Arsenal n'en a fait aucun, samedi, et a même fait mieux: une nouvelle partition offensive éclatante et un nouveau "clean sheet" ont étendu sa série d'invincibilité à onze matches en championnat lors de l'année 2024, avec un total de 38 buts marqués et seulement 4 encaissés.

Bukayo Saka (33e) a bonifié un pénalty obtenu par Gabriel Jesus, Kai Havertz (62e) a jailli pour couper un centre en retrait de Jorginho et Leandro Trossard (86e) a enfoncé le clou en contre-attaque face à son ancien club.

"Nous étions bien connectés, concentrés, avec de la clarté sur où et quand attaquer", a résumé l'entraîneur Mikel Arteta sur Sky Sports, heureux de s'être imposé contre une équipe "très forte" et qui n'avait "pas perdu ici depuis août" en championnat. "Ils vous compliquent vraiment la vie mais aujourd'hui nous avons été incroyables".

Tous les voyants sont au vert avant de recevoir le Bayern Munich, mardi en quarts de finale aller de Ligue des champions, puis Aston Villa dans huit jours en Premier League.

. City porté par De Bruyne

Le triple champion en titre, Manchester City, a souffert par séquences à Crystal Palace, sa défense n'a pas toujours été royale, mais une seconde période aboutie et le talent de Kevin De Bruyne ont permis de mettre les "Eagles" à terre.

Kevin De Bruyne (à gauche) et Erling Haaland, lors de la rencontre entre Manchester City et Crystal Palace samedi en championnat AFP

Laissé au repos mercredi contre Aston Villa (4-1), le capitaine a survolé la rencontre avec un doublé, une passe décisive et une remarquable activité tout le long.

Le milieu belge a égalisé d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée (13e, 1-1), délivré une passe décisive pour Erling Haaland (67e, 3-1), et enfoncé Palace d'une reprise parfaite du gauche (71e, 4-1), son 100e but sous le maillot de City.

"En première période, nous avons commis des erreurs. Mais nous avons réalisé un comeback et Kevin de Bruyne a remporté la rencontre avec ses actions, ses passes, ses buts et le reste", a résumé Pep Guardiola.

. Aston Villa gâche, Everton remonte

Au pied du podium, Aston Villa (4e, 60 pts) a buté sur Brentford 3-3 à l'issue d'une seconde période à multiples rebondissements.

Sa quatrième place est désormais sous la menace directe de Tottenham (5e, 57 pts), hôte de Nottingham Forest dimanche (19h00) et qui compte en outre un match en retard à disputer.

Ollie Watkins, buteur avec Aston Villa contre Brentford à Birmingham, samedi AFP

Le club de Birmingham a vécu un drôle de match, cinq jours avant d'accueillir Lille en quarts de finale aller de Ligue Europa Conference. Il a mené 2-0, s'est fait renverser par trois buts en moins de dix minutes (59e, 61e, 68e), avant d'égaliser grâce à Ollie Watkins (80e).

Brentford (16e, 29 pts) s'est fait doubler au classement par Everton (15e, 29 pts), vainqueur 1-0 de l'avant-dernier Burnley grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin (45e+2).

Le deuxième but en deux matches de l'attaquant anglais, qui restait sur 23 matches sans marquer avant cela, a offert aux "Toffees" une première victoire en championnat depuis mi-décembre, déjà contre Burnley.

Dans la lutte pour le maintien, l'autre gagnant du jour s'appelle Luton (18e, 25 pts), revenu à hauteur du premier non relégable, Nottingham (17e, 25 pts) grâce à sa victoire 2-1 contre Bournemouth.

Dans les autres matches de l'après-midi, West Ham (7e, 48 pts) s'est imposé 2-1 à Wolverhampton et Newcastle (8e, 47 pts) a gagné 1-0 à Fulham.