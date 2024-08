Angleterre: Arsenal lâche des points, City et Haaland en profitent

Manchester City a pris seul la tête du championnat d'Angleterre en s'imposant 3-1 à West Ham avec un nouveau triplé d'Erling Haaland, samedi, dans la foulée du nul entre Arsenal et Brighton (1-1), ses compagnons de podium.

L'équipe de Pep Guardiola a signé un troisième succès en trois rencontres de Premier League, une performance que Liverpool peut égaler dimanche en cas de succès à Old Trafford contre Manchester United.

Au London Stadium, les quadruples champions en titre ont fait la différence grâce à Haaland, dont le compteur buts affiche déjà sept unités, une semaine après un premier triplé contre Ipswich (4-1).

L'attaquant norvégien a d'abord bonifié un ballon gratté par Bernardo Silva dans les pieds de Lucas Paqueta, avec un tir hors de portée d'Alphonse Areola (10e, 1-0).

Il a ensuite logé une frappe dans la lucarne du gardien français (30e, 2-1) puis clos le score d'une frappe piquée au-dessus de Lukasz Fabianski (83e, 3-1), entré à la mi-temps pour remplacer Areola, probablement blessé.

Les "Hammers" ont eu plusieurs occasions nettes de but mais ils n'en ont converti qu'une, avec l'aide de leur adversaire. C'est en effet le défenseur Ruben Dias qui a repoussé dans ses filets un centre de Jarrod Bowen (19e, 1-1).

Rice exclu, le tournant

Le milieu d'Arsenal Bukayo Saka a délivré sa troisième passe décisive en trois matches lors du mlatch de Premier League contre Brighton le 31 août 2024 à Londres AFP

Plus tôt, Arsenal a perdu ses premiers points de la saison, à domicile contre une équipe de Brighton bien aidée par l'expulsion de Declan Rice (49e) pour un second avertissement lié à un geste d'anti-jeu. Sur un coup franc adverse, le milieu défensif a poussé le ballon pour gagner du temps.

"L'arbitre a pris une décision qui a changé le cours du match", a pesté l'entraîneur Mikel Arteta, se disant à quatre reprises "stupéfait". "Il tire dans le ballon donc c'est clairement un carton jaune, ça coupe l'élan du match", a contre-attaqué son vis-à-vis Fabian Hürzeler.

Rice manquera le sulfureux derby à Tottenham, le 15 septembre, et a déjà coûté cher à ses partenaires, rattrapés après sa sortie par un but de Joao Pedro (58e, 1-1).

L'attaquant brésilien était à l'affût après un tir repoussé par David Raya devant Yankuba Minteh, venu s'infiltrer dans la défense de Gabriel et William Saliba, battue pour la première fois de la saison.

Avant cela, Arsenal avait déjà été gêné par le jeu de possession du nouveau manager allemand des "Seagulls", 31 ans et plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League.

Cela ne les avait pas empêchés d'ouvrir le score grâce à leur duo d'attaquants en forme, Bukayo Saka et Kai Havertz. L'ailier anglais a gagné un long ballon et délivré sa troisième passe décisive en trois matches d'un subtile décalage pour l'Allemand, auteur d'un lob sur Bart Verbruggen pour son second but cette saison (38e, 1-0).

Everton craque

Le gardien d'Everton Jordan Pickford a encaissé trois buts dans les dix dernières minutes de la rencontre contre Bournemouth le 31 août 2024 à Liverpool AFP

L'ancien gardien d'Arsenal, Aaron Ramsdale, a connu des débuts douloureux samedi avec Southampton, battu par Brentford (3-1) sur un doublé de Bryan Mbeumo et un dernier but de Yoane Wissa.

L'après-midi a été encore plus terrible pour Everton et le gardien de l'Angleterre, Jordan Pickford, renversés 3-2 par Bournemouth avec trois buts encaissés dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Les "Toffees" ont pourtant mené 2-0 à partir de la 57e minute avant de s'écrouler et de connaître leur troisième défaite en trois matches de Premier League.

"En Premier League, il faut jouer jusqu'à la dernière seconde et nous ne l'avons pas fait, mais eux l'ont fait", a reconnu l'entraîneur de la lanterne rouge, Sean Dyche.

"Pour être honnête, c'est probablement un match que nous n'avons pas mérité de gagner", mais "les joueurs ont continué à croire en eux dans un moment très difficile", a retenu Andoni Iraola, le boss des "Cherries".

Aston Villa a regoûté à l'ivresse de la victoire sur le terrain du promu Leicester (2-1), une semaine après s'être incliné à domicile contre Arsenal.

L'équipe d'Unai Emery remonte à la sixième place en attendant les dernières rencontres.