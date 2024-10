Angleterre: Arsenal mis à terre lors d'un samedi renversant

Arsenal, vice-champion d'Angleterre, a subi sa première défaite de la saison en Premier League samedi à Bournemouth (2-0), où le défenseur français William Saliba a été expulsé après une demi-heure.

Avant cela, la 8e journée a été marquée par quatre victoires renversantes signées Aston Villa, Tottenham, Leicester et Manchester United.

La palme de la "remontada" est revenue aux "Foxes" de Leicester. Les promus ont longtemps accusé deux buts de retard sur le terrain de Southampton, mais ils sont parvenus à s'imposer 3-2 sur un dernier but de Jordan Ayew au bout du temps additionnel.

La surprise du jour reste cependant la défaite d'Arsenal à Bournemouth, la première de l'année 2024 à l'extérieur en Premier League pour les "Gunners".

Les Londoniens restent troisièmes avec 17 points derrière Liverpool (1er, 18 pts) et Manchester City (2e, 17 pts), engagés dimanche respectivement contre Chelsea à domicile et chez Wolverhampton.

Affaibli par la nouvelle absence du capitaine Martin Odegaard et le forfait de l'ailier Bukayo Saka, Arsenal s'est compliqué encore davantage la tâche après l'expulsion précoce de Saliba (30e).

Le milieu argentin de Manchester United Alejandro Garnacho buteur contre Brentford, le 19 octobre 2024 à Manchester AFP

L'arrière central a ceinturé l'attaquant brésilien Evanilson alors qu'il se trouvait en position de dernier défenseur. Son carton est passé du jaune au rouge après un recours à la VAR.

Les joueurs de Mikel Arteta ont résisté jusque dans la dernière demi-heure, lors de laquelle ils ont plié sous la pression de Bournemouth et les choix tactiques gagnants d'Andoni Iraola.

Sur un corner, Justin Kluivert a dévié le ballon pour Ryan Christie (70e, 1-0), sept minutes après l'entrée en jeu des deux joueurs. Kluivert a doublé la mise sur pénalty (79e).

La menace Villa

Arsenal est désormais sous la menace directe d'Aston Villa (4e, 17 pts), venu s'imposer 3-1 à Fulham.

L'équipe d'Unai Emery, menée après cinq minutes, a égalisé quatre minutes plus tard et fait la différence au cours d'une seconde période longtemps disputée en supériorité numérique.

"Je suis très heureux parce qu'on a bien réagi et obtenu trois points, en jouant sérieusement, de manière mature et responsable", s'est réjoui l'entraîneur espagnol.

Au classement, le club de Birmingham est talonné par Brighton (5e, 15 pts), sorti vainqueur 1-0 de son déplacement à Newcastle (8e, 12 pts).

Tottenham (7e, 13 pts) rôde également non loin du peloton de tête après avoir renversé West Ham (4-1) samedi à domicile.

Les "Hammers" ont eu beau frapper fort, avec un but dans les vingt premières minutes, ils ont été assommés ensuite par des "Spurs" dominateurs.

L'équipe d'Ange Postecoglou, offensive comme à son habitude, a enfoncé la défense d'Alphonse Areola et Jean-Clair Todibo avec trois buts en l'espace de huit minutes.

"La seconde période a été remarquable de la part des garçons: bonne énergie, bons buts, bon football", a énuméré l'entraîneur australien. "Si nous continuons comme ça, nous serons difficiles à arrêter".

ten Hag respire mieux

L'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag (d) lors du match contre Brentford, le 19 octobre 2024 à Manchester AFP

Il y avait un autre entraîneur heureux, et soulagé, samedi en Angleterre: Erik ten Hag, le manager de Manchester United, remonté à la onzième place après une victoire 2-1 contre Brentford.

Le deuxième succès seulement cette saison des "Red Devils" à Old Trafford allège un peu l'atmosphère pesante qui entourait le Néerlandais après trois matches de championnat sans gagner, ni but marqué.

Alejandro Garnacho (48e, 1-1) et Rasmus Hojlund (62e, 2-1), avec deux jolis buts en prime, ont effacé le but des visiteurs (45e+5, 0-1) et récompensé les ambitions offensives de leurs partenaires.

Manchester United n'avait marqué que cinq buts lors des sept matches précédents, ce qui en faisait l'avant-dernière attaque de Premier League.

"Nous nous sommes créé suffisamment d'occasions (lors des matches précédents), mais nous n'avons pas marqué assez. Ce n'est qu'une victoire, nous devons construire sur cette base", a commenté ten Hag.