Angleterre: Arsenal se rate avant le sommet à Paris

Arsenal s'est fait renverser par Bournemouth (2-1) samedi à domicile, une rare défaite en Premier League qui tombe au plus mal, dans le sprint final et avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

Paris a perdu à Strasbourg avec ses remplaçants et Arsenal a perdu chez lui avec son équipe type, sur le même score, quatre jours avant leurs retrouvailles au Parc des princes.

"Croyez-y et emmenez-nous à Munich" ("Believe and take us to Munich"), avaient écrit des supporters samedi à l'Emirates sur une banderole, en référence à la finale européenne du 31 mai.

Au coup de sifflet final, pourtant, les tribunes avaient commencé à se vider, déçues par la prestation des Gunners.

Deuxième depuis fin décembre, Arsenal (2e, 67 pts) voit Manchester City (3e, 64 pts) revenir à trois points, à trois journées de la fin. Et Newcastle (4e, 62 pts) peut aussi se rapprocher s'il gagne dimanche à Brighton.

Les Londoniens marquent le pas en championnat, avec une seule victoire (et trois nuls) en cinq matches, et leur moral ne sera pas optimal au moment d'arriver au Parc.

La défaite de samedi a créé "beaucoup de rage, de colère, de frustration et une sensation désagréable dans le ventre. Nous devons donc nous en servir mercredi pour réaliser une grosse performance à Paris, gagner le match et remporter la finale", a réagi Mikel Arteta.

Partey aligné

Fidèle à ses principes, l'entraîneur avait pourtant aligné son équipe-type pour entretenir la dynamique sportive, plutôt que de jouer la carte de la rotation.

Le Ghanéen Thomas Partey lors de la défaite d'Arsenal contre Bournemouth en Premier League à l'Emirates Stadium (Londres) le 3 mai 2025 AFP

Seul le forfait de Jurriën Timber l'a contraint à un changement au poste d'arrière droit, où Ben White a officié. Thomas Partey, suspendu mardi contre Paris, a lui fait son retour comme milieu défensif.

La présence du Ghanéen a permis à Declan Rice de retrouver sa place de milieu relayeur, un atout considérable offensivement pour les Gunners.

L'Anglais de 26 ans a apporté le danger très tôt sur des frappes (15e, 17e), il a été proche de marquer de la tête (19e) et il a ouvert le score avec le sang froid d'un buteur (34e, 1-0).

Mais Bournemouth (8e, 53 pts) n'a pas abdiqué, au contraire, et a mis l'intensité nécessaire pour renverser le match en seconde période, sur des phases arrêtées.

Antoine Semenyo a envoyé une longue touche sur la tête de Dean Huijsen (67e, 1-1), puis Evanilson a bonifié un corner en reprenant au second poteau le ballon dévié par un partenaire (75e, 1-2).

Villa se reprend

Victime du PSG en quarts de finale, Aston Villa a lui fait ce qu'il fallait pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, samedi avec un succès 1-0 contre Fulham qui le rapproche des places qualificatives.

Le Belge Youri Tielemans célèbre son but lors de la victoire d'Aston Villa contre Fulham à Villa Park (Birmingham) en Premier League le 3 mai 2025 AFP

"Nous y avons goûté cette saison et nous voulons recommencer", a commenté le buteur du jour, Youri Tielemans, sur TNT Sports.

Le milieu belge a catapulté de la tête un corner du capitaine John McGinn (12e, 1-0) et redonné de l'élan à une équipe qui en avait bien besoin.

Les "Villans" ont en effet enchaîné les déceptions récemment, de l'élimination en C1 à celle en Coupe d'Angleterre, en passant par la défaite en championnat contre Manchester City, un rival direct.

L'équipe d'Unai Emery est septième avec 60 points, soit le même total que Chelsea (5e) et Nottingham Forest (6e), qui jouent respectivement contre Liverpool, dimanche, et contre Crystal Palace, lundi.

Les autres rencontres de l'après-midi n'avaient aucun enjeu pour le classement puisque Ipswich était déjà relégué avant son déplacement à Everton (2-2), comme Leicester et Southampton (2-0).