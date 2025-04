Angleterre: Aston Villa sur le tard, City réactif

Peu inspiré à Southampton, Aston Villa, adversaire du Paris SG en quart de finale de Ligue des champions, a dû compter sur ses remplaçants pour s'imposer en fin de match (3-0), samedi lors de la 32e journée du championnat d'Angleterre.

Même retard à l'allumage pour Manchester City, vainqueur de Crystal Palace (5-2) après avoir été mené 2-0, alors qu'Arsenal s'est contenté de préparer son match retour contre le Real Madrid, avec un match nul face à Brentford (1-1).

Aston Villa va à l'essentiel

En déplacement à Southampton, déjà relégué, Aston Villa n'a pas franchement été meilleur qu'au Parc des Princes mardi, malgré une victoire assez large.

Avec quatre joueurs présents à Paris laissés sur le banc en début de match (Pau Torres, Digne, Kamara, McGinn), l'équipe d'Unai Emery a livré une première période insipide, et aurait même pu être menée si Cameron Archer avait été plus efficace face à Emiliano Martinez (15e).

La performance offensive a été inquiétante, avec un Rashford peu inspiré et deux penalties manqués par Asensio.

Le déclic est venu d'Ollie Watkins, incontournable jusqu'à la signature de Marcus Rashford, mais de nouveau laissé sur le banc en début de match. Il a d'abord obtenu un penalty, puis a été à la réception d'une longue ouverture de Tielemans pour lober magnifiquement Ramsdale (1-0, 73e).

Les deux autres buts ont également été marqués par des remplaçants, Donyell Malen (79e) et John McGinn (90+4).

Ces trois points permettent à l'équipe d'Unai Emery de se placer en cinquième position, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, avec 54 points, mais sous la menace de Chelsea et Newcastle (53 points chacun mais respectivement un et et deux matches en plus à jouer).

De Bruyne réveille Manchester City

Kevin De Bruyne n'a pas raté son premier match à l'Etihad Stadium depuis son annonce du départ du club en fin de saison.

A 33 ans, le créateur belge a sonné la révolte à la demi-heure de jeu, alors que City était mené 2-0 après un début de match apathique et deux buts de Eberechi Eze (8e) et Chris Richards (21e).

Positionné avant-centre en l'absence d'Erling Haaland, KDB a été impliqué dans les trois buts qui ont permis de renverser la vapeur.

D'abord avec un coup franc qui a pris Dean Henderson à contrepied (1-2, 33e). Puis avec une remise de la tête au second poteau qui a fini par être exploitée par Omar Marmoush (2-2, 36e), avant d'adresser une passe décisive à Mateo Kovacic (3-2, 47e).

James McAtee (56e) puis Nico O'Reilly (79e) ont sécurisé le résultat et permis aux Citizens, toujours quatrièmes avec 55 points, de rester dans la course à la qualification à la prochaine Ligue des champions.

Arsenal au petit trot, Forest dans le doute

Le but de Thomas Partey pour Arsenal face à Brentford, le 12 avril 2025 à l'Emirates Stadium AFP

Presque assuré de finir deuxième, Arsenal n'a pas pris de risques contre Brentford (1-1) à l'Emirates, quatre jours après avoir livré l'un des plus grands matches de son histoire européenne contre le Real Madrid (3-0).

Sans Odegaard, Saka, Lewis-Skelly, Merino et Timber au coup d'envoi, ménagés avant le déplacement de mercredi à Santiago-Bernabeu, les Gunners ont fait la différence à l'heure de jeu, sur une contre-attaque menée par Declan Rice depuis sa moitié de terrain. L'homme du doublé contre le Real Madrid a décalé Thomas Partey sur sa droite, qui a ajusté Flekken (61e). Les Gunners se sont toutefois laissés surprendre quelques minutes plus tard par Yoane Wissa (74e).

Deuxième défaite de suite pour Nottingham Forest, toujours troisième, mais qui cède trois points face à un adversaire largement à sa portée, Everton, efficace en toute fin de match avec Abdoulaye Doucouré (0-1, 90+4).

Cette 32e journée, où la technologie de vérification semi-automatisée du hors jeu a été utilisée pour la première fois dans tous les stades, se poursuit dimanche avec notamment Newcastle - Manchester United (17h30), rencontre à laquelle le manager des Magpies Eddie Howe n'assistera pas en raison d'un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation, vendredi soir.