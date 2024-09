Angleterre: Chelsea accroché, Tottenham battu

L'hyperactivité de Chelsea au mercato n'a pas trouvé de prolongement contre Crystal Palace (1-1), dimanche lors d'une 3e journée de Premier League où Newcastle a puni Tottenham (2-1), pourtant l'équipe la plus menaçante à St James' Park.

. Chelsea, ça coince

Le résultat à Stamford Bridge n'a pas la même saveur pour les deux adversaires du jour: frustrant pour Chelsea qui a mené et dominé, encourageant pour Palace avec un premier point gagné.

Les "Blues" ont tout connu en trois matches de Premier League: une défaite (2-0 contre Manchester City), une large victoire (6-2 à Wolverhampton) et enfin un match nul.

C'est loin d'être un début rêvé pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca et les propriétaires américains, encore hyper-actifs cet été avec une douzaine d'arrivées et une grosse vingtaine de départs, définitifs ou via des prêts.

Le milieu anglais de Chelsea Cole Palmer lors du match contre Crystal Palace à Stamford Bridge le 1er septembre 2024 AFP

L'avant-centre Nicolas Jackson a pourtant ouvert les hostilités (25e, 1-0) sur une passe décisive de Cole Palmer, la quatrième cette saison pour le meneur offensif de 22 ans.

Mais l'équipe de l'ouest de Londres a baissé pavillon sur une frappe de l'international anglais Eberechi Eze (54e, 1-1), une des stars de Crystal Palace, désormais 16e au classement.

Autre contrariété, Chelsea a perdu sur blessure le défenseur français Malo Gusto, contraint de sortir en seconde période.

. Newcastle, le miroir inversé

Le mercato des "Magpies" a été beaucoup plus calme, trop même pour certains supporters, mais Newcastle est invaincu et quatrième après trois matches, loin devant Chelsea (11e au classement).

Chez eux, ils ont souffert mais battu 2-1 sur le tard une équipe de Tottenham toujours portée vers l'avant, et bien plus entreprenante sur la durée du match.

Contre le cours du jeu, l'équipe d'Eddie Howe a converti ses occasions de but, avec Harvey Barnes (37e, 1-0) et Alexander Isak (78e, 2-1), là où les "Spurs" en ont gâchées bien trop.

L'attaquant suédois de Newcastle Alexander Isak (à droite) lors du match contre Tottenham à St James Park, le 1er septembre 2024 AFP

L'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a eu raison de lancer à la mi-temps Brennan Johnson, très en vue et à l'origine du tir catapulté dans ses filets par le défenseur Dan Burn (56e, 1-1). Mais la victoire lui a encore échappé, comme à Leicester (1-1) en ouverture du championnat.

La fête a été complète à St James' Park avec la première apparition depuis septembre 2023 de Sandro Tonali en Premier League. Le milieu italien, suspendu dix mois dans une affaire de paris sportifs, est entré à la 68e sous les vivats du public.