Angleterre: Chelsea gâche, Newcastle émerveille

Harvey Barnes tire et va inscrire le troisième but de son équipe de Newcastle contre West Ham, le 30 mars 2024 à Newcastle.

Chelsea s'est montré incapable de battre l'avant-dernier Burnley (2-2), pourtant réduit à dix, samedi au cours de la 30e journée de Premier League, marquée par la spectaculaire victoire de Newcastle sur West Ham (4-3).

. St James' Park, l'attraction

Miné par les blessures, mené de deux buts à la 75e minute, Newcastle a réussi à l'emporter 4-3 contre West Ham dans un stade de St James' Park survolté.

"C'est un match que nous n'oublierons jamais", s'est exclamé sur la BBC l'entraîneur Eddie Howe, heureux de voir son équipe "ne jamais abandonner" malgré les multiples coups du sort.

Ses soucis d'infirmerie (Pope, Trippier, Botman, Joelinton, Wilson, etc.) se sont encore aggravés samedi avec les sorties sur blessure du capitaine Jamaal Lascelles, du latéral Tino Livramento et de celui qui l'a remplacé, l'ailier Miguel Almiron.

Mais le remplaçant du remplaçant, Harvey Barnes, a enfilé la cape de super-héros, inscrivant le but de l'égalisation (83e, 3-3) puis celui de la victoire (90e, 4-3).

Le doublé de l'ailier anglais a conclu un match à rebondissements, durant lequel Newcastle a rapidement mené (6e, 1-0), avant d'être renversé par Michail Antonio (21e), Mohammed Kudus (45e+10) et Jarrod Bowen (48e, 1-3).

Après cette défaite, West Ham (7e, 44 pts) et son gardien Alphonse Areola, sorti blessé à la mi-temps, n'ont plus qu'un point d'avance sur les "Magpies" au classement.

. Stamford Bridge, la déception

Devant son public, Chelsea a mené à deux reprises puis été repris autant de fois, contre le promu et actuel avant-dernier Burnley (2-2), pourtant réduit à dix joueurs avant la mi-temps.

Cette contre-performance fait tâche pour l'équipe de Mauricio Pochettino, onzième du classement dans la dernière ligne droite de la saison.

Une frappe de l'attaquant de Burnley s'écrase sur la barre des cages du gardien de Chelsea Djordje Petrovic lors de la rencontre entre les deux équipes, le 30 mars 2024 à Londres. AFP

Les "Blues" ont pourtant semblé sur une voie royale après l'expulsion et le pénalty concédés par Lorenz Assignon, défenseur prêté par Rennes, pour un contact dans la surface avec Mykhailo Mudryk.

Cole Palmer a transformé la sanction avec une "Panenka" tirée plein axe (44e, 1-0).

Mais une reprise clinique de Josh Cullen (47e, 1-1) a sonné les Londoniens, passés ensuite prêt de la correction sur une tête de Lyle Foster, repoussée par Djordje Petrovic (57e).

Palmer a remis Chelsea devant en exploitant une talonnade subtile et décisive de Raheem Sterling, entré en jeu peu de temps auparavant (78e, 2-1), mais l'avantage a été de courte durée: trois minutes à peine. Sur corner, le défenseur Dara O'Shea est venu placer une tête qui a glissé entre les gants de Petrovic (81e, 2-2).

. Tottenham sur le tard

Malgré un faux départ, Tottenham a renversé le promu Luton (2-1) sur le tard pour chiper la quatrième place à Aston Villa, hôte de Woverhampton en fin d'après-midi.

La réception du premier relégable avait pourtant mal débuté, avec un but encaissé après deux minutes et dix-neuf secondes (3e, 0-1), et elle s'est prolongée dans la malchance d'une triple occasion manquée: tir de Son repoussé par deux poteaux, frappes de Timo Werner et Pape Matar Sarr repoussées par la défense (20e).

L'attaquant de Tottenham Son Heung-Min à la fin de la rencontre entre son club et Luton, le 30 mars 2024 à Londres. AFP

En seconde période, l'équipe d'Ange Postecoglou a tout de même réussi à renverser la vapeur, d'abord sur un centre fort de l'entrant Brennan Johnson catapulté dans son propre but par Issa Kaboré (51e, 1-1), puis avec le 160e but de Son sous le maillot des Spurs (86e, 2-1).

L'issue de la rencontre est cruelle pour Luton, dix-huitième, doublé par Nottingham Forest qui est sorti de la zone rouge après un match nul contre Crystal Palace (1-1).

Les deux concurrents pour le maintien comptent tous deux 22 points, soit trois de moins qu'Everton, battu 2-1 par Bournemouth samedi.

La lanterne rouge, Sheffield United (15 pts), a mené 3-1 contre Fulham avant de se faire rejoindre à 3-3 dans le temps additionnel.