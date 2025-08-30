Angleterre: Chelsea gagne avec la VAR et Manchester United, avec le coeur

Le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, célèbre le troisième but des Red Devils contre Burnley, le 30 août 2025

Au fond du trou mercredi, Manchester United s'est donné de l'air samedi avec une première victoire acquise in extremis contre Burnley (3-2), dans une 3e journée de Premier League parasitée par des polémiques arbitrales durant le derby entre Chelsea et Fulham (2-0).

Sunderland avec ses Français a renversé Brentford (2-1), Jack Grealish a porté Everton vers la victoire contre Wolverhampton (3-2) et Tottenham a chuté pour la première fois de la saison contre Bournemouth (1-0).

En fin de journée, Newcastle a été tenu en échec par le promu Leeds (0-0) sous les yeux de sa recrue, l'avant-centre allemand Nick Woltemade.

. Manchester à l'arraché

L'entraîneur Ruben Amorim a obtenu à Old Trafford la réaction espérée, trois jours après l'élimination choc en Coupe de la Ligue contre Grimsby (2-2, tab 12-11), équipe de quatrième division.

Mais la victoire de Manchester United a été acquise dans la douleur (Burnley a égalisé deux fois) et dans le temps additionnel, sur un pénalty de Bruno Fernandes (90e+7).

Les "Red Devils" ont joué avec passion, intensité et un allant offensif indéniable, matérialisé par de nombreuses occasions créées, un "csc" de Josh Cullen après une tête de Casemiro (27e, 1-0) et le premier but de Bryan Mbeumo en championnat sous ses nouvelles couleurs (57e, 2-1).

La défense, en revanche, a connu des passages à vide, comme contre Arsenal (défaite 1-0) et Fulham (1-1). Lyle Foster a été laissé trop seul dans la surface (55e, 1-1) et Jaidon Anthony a profité d'un ballon mal capté par le gardien Altay Bayindir (66e, 2-2), décidémment très fébrile.

"Parfois nous n'avons pas bien joué, mais vous pouvez voir les efforts fournis par chacun sur le terrain pour essayer de gagner", a positivé Amorim auprès de BBC Match of the Day.

. Festival de polémiques à Stamford Bridge

Le derby de l'ouest londonien entre Chelsea et Fulham (2-0) s'est enflammé autour de décisions arbitrales particulièrement controversées, à chaque fois à l'avantage des "Blues".

Fulham s'est d'abord vu souffler un but, celui du jeune Josh King au bout d'une belle contre-attaque (20e), par l'arbitre qui a vu une faute préalable d'un coéquipier, VAR à l'appui.

La frustration des "Cottagers" a grandi quand Chelsea a ouvert le score, par Joao Pedro, alors que le temps additionnel de la première période était dépassé (45e+9).

Et elle s'est transformée en colère quand l'arbitre, après un interminable recours à la VAR, a accordé un pénalty à Enzo Fernandez (56e, 2-0) après avoir détecté une main (peu discutable) de Ryan Sessegnon et fermé les yeux sur une autre main d'un joueur de Chelsea plus tôt dans l'action.

"Toutes les décisions de la VAR, toutes les décisions prises par l'arbitre ont eu une influence énorme sur le match", a réagi l'entraîneur de Fulham, Marco Silva. "En tant qu'amoureux du football, en tant qu'entraîneur et ancien joueur, je me sens triste".

. Grealish renaît, Sunderland griffe

Everton a réussi un des gros coups du mercato d'été en attirant en prêt Jack Grealish. Pour le deuxième match d'affilée en championnat, l'attaquant déclassé de Manchester City s'est offert un doublé de passes décisives.

Après Brighton (2-0), c'est Wolverhampton qui a subi sa loi. Samedi, il a délivré des "assists" pour Beto (7e, 1-0) et Kiernan Dewsbury-Hall (55e, 3-2), tout en étant activement impliqué dans le but d'Iliman Ndiaye (2-1).

"Il est encore meilleur que ce que je pensais", a apprécié son entraîneur David Moyes. "Il a probablement besoin d'un peu d'amour et d'attention. Il a besoin de (jouer des) matches aussi".

Les Français de Sunderland, eux, ont permis à leur entraîneur Régis Le Bris d'empocher une deuxième victoire en deux matches à domicile.

Au carton aisé contre West Ham (3-0) a succédé un succès bien plus étriqué contre Brentford, renversé en fin de match par un pénalty d'Enzo Le Fée (82e) et un but de Wilson Isidor (90e+6, 2-1).

Le gardien Robin Roefs a aussi aidé les Black Cats à s'imposer en repoussant un pénalty de Kevin Schade à l'heure de jeu.

Tottenham, enfin, a encaissé son premier but et sa première défaite de la saison, contre Bournemouth (1-0), après des débuts rêvés contre Burnley (3-0) et Manchester City (2-0).