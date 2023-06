Angleterre: Chelsea officialise le recrutement du Français Christopher Nkunku

L'attaquant français Christopher Nkunku, qui a remporté le 3 juin 2023 la Coupe d'Allemagne, a été transféré de Leipzig à Chelsea le 20 juin 2023 Leipzig's French forward Christopher Nkunku (C) lifts the trophy after their team won the German Cup (DFB Pokal) final football match RB Leipzig v Eintracht Frankfurt in Berlin, Germany, on June 3, 2023.