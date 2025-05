Angleterre: Chelsea s'offre le champion Liverpool

Chelsea a profité dimanche de la décompression du tout frais champion d'Angleterre, Liverpool (3-1), s'offrant à Londres un succès aussi prestigieux que vital pour sa qualification en Ligue des champions.

Les "Blues" d'Enzo Maresca, cinquièmes avec 63 points, recollent derrière Newcastle (4e, 63 pts) qui a fait nul à Brighton (1-1), et maintiennent leurs plus proches poursuivants à distance.

Nottingham Forest, en visite lundi chez Crystal Palace, et Aston Villa sont en effet trois points derrière les Londoniens, à trois journées de la fin.

La rencontre s'est terminée dans une drôle d'ambiance à Stamford Bridge: les supporters de Chelsea ont fêté leur victoire, et ceux de Liverpool ont continué à célébrer leur titre, comme ils l'ont fait pendant 90 minutes, une semaine après l'avoir décroché à Anfield.

L'ambiance était beaucoup moins joyeuse du côté de Manchester United et de Tottenham, quinzième et seizième au classement, qui ont encore laissé filer la victoire dimanche, respectivement contre Brentford (4-3) et West Ham (1-1).

Les deux entraîneurs, Ruben Amorim et Ange Postecoglou, avaient cependant la tête ailleurs: ils ont aligné des équipes très fortement remaniées pour reposer leurs cadres avant les demi-finales retour de Ligue Europa jeudi prochain.

Arne Slot a aussi remanié son "onze" de départ pour moitié à Chelsea, où Liverpool n'avait comptablement plus rien à jouer.

Leurs adversaires en ont profité d'entrée, avec un but après seulement deux minutes et quarante-sept secondes par Enzo Fenandez (3e, 1-0). Les Londoniens ont poussé leur avantage avec un brin de chance sur un dégagement de Virgil van Dijk contré par Jarell Quansah (56e, 2-0).

Ce dernier, doublure habituelle d'Ibrahima Konaté en défense centrale, a provoqué un pénalty que Cole Palmer (90e+6, 3-1) a converti, une dizaine de minutes après la réduction du score signée van Dijk, de la tête sur un corner (85e, 2-1).

C'est aussi un pénalty qui a permis à Newcastle de ramener un point de Brighton (1-1). Alexander Isak l'a transformé à la 89e minute, marquant au passage son 23e but cette saison en Premier League.

Manchester ménage ses cadres

Il n'y a plus rien à espérer en championnat pour Manchester United, quinzième à trois journées de la fin: Ruben Amorim a envoyé ses remplaçants et ses "baby" Red Devils, comme l'attaquant Chidozie Obi (17 ans) ou l'ailier Harry Amass (18 ans), contre Brentford.

L'entraîneur a laissé ses titulaires au chaud en prévision de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l'Athletic Bilbao, jeudi à Old Trafford, où il faudra faire fructifier le large succès 3-0 de l'aller.

La C3 offre à son lauréat un billet pour la prochaine Ligue des champions, une formidable opportunité que les Mancuniens, à l'agonie en Premier League, ne veulent absolument pas laisser passer.

En attendant, l'ancien club de Sir Alex Ferguson n'a gagné que deux de ses douze derniers matches en championnat, contre les relégables Ipswich et Leicester, sur les trois mois écoulés.

Il a concédé dimanche une seizième défaite en trente-cinq matches de championnat, ce qui maintient son total à 39 points, le pire jamais enregistré pour le club depuis la naissance de la Premier League en 1992.

Brentford, dixième, a effacé l'ouverture du score de Mason Mount (14e, 0-1) dès la première période avec un but contre son camp de Luke Shaw (27e, 1-1) et une réalisation de Kevin Schade (33e, 2-1).

Les "Bees" ont piqué de nouveau de manière rapprochée en seconde période par Schade (70e, 3-1) et Yoane Wissa (74e, 4-1), avant une "remontada" inachevée menée par Alejandro Garnacho (82e, 4-2) et Amad Diallo (90e+5, 4-3).

Postecoglou partage avec Amorim les mêmes soucis et la même logique: l'entraîneur de Tottenham, seizième, a fait largement tourner son effectif contre West Ham (1-1) en prévision du retour contre Bodoe/Glimt (victoire 3-1 à l'aller) en Norvège.

Comme Manchester, les Spurs ont ouvert le score (par l'attaquant français Wilson Odobert) et comme lui, ils ont laissé filer la victoire, par la faute de Jarrod Bowen (28e, 1-1).