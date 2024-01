Angleterre: City et De Bruyne renversent Newcastle, Chelsea enchaîne

Le milieu belge de Manchester City Kevin De Bruyne célèbre le but qu'il a inscrit sur la pelouse de Newcastle le 13 janvier 2024.

Manchester City, deuxième, a remporté in extremis un choc irrespirable contre Newcastle (3-2) grâce à Kevin De Bruyne, samedi, dans une 21e journée de Premier League qui a vu Chelsea enregistrer une troisième victoire d'affilée en championnat face au voisin Fulham (1-0).

. La furie de City

De Bruyne n'avait plus foulé les pelouses de Premier League depuis le 11 août et le premier match de la saison contre Burnley, lors duquel il s'était blessé. Samedi, il a bondi pour égaliser cinq minutes après sa sortie du banc des remplaçants (74e, 2-2), puis envoyé le jeune Oscar Bobb marquer le but de la victoire (90e+1).

"Je suis mort, honnêtement, c'était fou", a savouré le créateur belge au micro de TNT Sports, avouant ne pas encore être "capable de faire ça pendant 90 minutes pour le moment".

Le "retour du roi", comme l'a écrit son club, a permis au triple champion en titre de revenir dans la roue du leader Liverpool, deux points devant au classement, malgré une situation bien mal embarquée.

Poussé par un St James' Park chauffé à blanc, Newcastle avait en effet réussi à effacer l'ouverture du score de Bernardo Silva (26e, 1-0), auteur d'une "madjer" magnifique, grâce à Alexander Isak (35e, 1-1) et Anthony Gordon (37e, 1-2).

Mais les Skyblues, sans Erling Haaland toujours blessé, ont poussé très fort sur le but de Martin Dubravka qui, malgré plusieurs arrêts déterminants, n'a pas pu résister sur la durée.

Le gardien brésilien de Manchester City Ederson s'est blessé lors de la rencontre de Premier League à Newcastle, le 13 janvier 2024. AFP

Son vis-à-vis Ederson, une des pièces maîtresses de City, a lui été contraint de laisser sa place très tôt dans la partie, touché à "un genou" selon son entraîneur Pep Guardiola, en sortant dans les pieds de Sean Longstaff, buteur signalé hors jeu (2e).

Newcastle enchaîne une quatrième défaite et pointe à la dixième place, à deux points d'un trio constitué par Manchester United, Chelsea et Brighton.

"Nous devons simplement continuer sur la même lancée qu'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à redire à nos performances", a tenté de positiver l'entraîneur Eddie Howe. "Je vois de la souffrance parce que nous ne gagnons pas et que nous sommes là pour ça", mais il n'y a "pas de négativité", a-t-il insisté.

. Chelsea, la passe de trois

Dans une saison en montagnes russes, Chelsea a montré son meilleur visage samedi contre Fulham, grâce à un pénalty de Cole Palmer (45e+4), quatre jours après une embarrassante défaite 1-0 contre Middlesbrough (D2) en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue.

La réussite de l'ailier de 21 ans a réussi à faire oublier en partie l'impuissance d'une ligne d'attaque démunie par le départ du Sénégalais Nicolas Jackson à la CAN et la nouvelle blessure du Français Christopher Nkunku.

Au niveau comptable, Chelsea enchaîne une troisième victoire d'affilée en championnat, une mini-série inédite depuis septembre et octobre 2022 durant la passation entre Thomas Tuchel et Graham Potter.

Le défenseur brésilien de Chelsea Thiago Silva prend un ballon de la tête lors de la rencontre entre son club et Fulham, le 13 janvier 2024 à Londres. AFP

"C'est important pour l'équipe, dans la manière dont nous construisons ce processus, de ressentir de la confiance, même pour accepter la critique", a commenté Mauricio Pochettino, arrivé cet été sur le banc d'une équipe très jeune.

Face à des Cottagers au pressing agressif, disciplinés et compacts en défense, la patte de Palmer a fait la différence: une passe entre les lignes pour Raheem Sterling, tombé dans la surface après un contact avec le Français Issa Diop, puis un pénalty exécuté avec sang froid.

"Cold Palmer", comme ses partenaires l'ont surnommé, compte neuf buts dont cinq pénaltys en Premier League depuis son arrivée à l'intersaison en provenance de Manchester City, avec qui il n'avait jamais marqué en 19 apparitions en championnat.

Son efficacité porte les "Blues" à la huitième place avec 31 points, le même total que Brighton (7e) et Manchester United (9e), engagés plus tard dans cette 21e journée, la dernière avant la trêve hivernale.