Angleterre: City prend ses aises, Liverpool met la pression

En disposant de Leeds (2-1), avec un doublé et un pénalty raté d'Ilkay Gündogan, Manchester City a pris ses distances, dans la course au titre, sur Arsenal, alors que Liverpool s'est rapproché du top 4, samedi lors de la 35e journée de Premier League.

. City expédie les affaires courantes

A trois jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le champion en titre a assuré le minimum syndical face à un Leeds limité.

L'attaquant belge de Manchester City, Kevin De Bruyne (g), devance le défenseur espagnol de Leeds, Junior Firpo, le 6 mai 2023 à Manchester AFP

Avec 82 points, City a quatre longueurs d'avance sur les Gunners (2e), avec le même nombre de matches joués et les Londoniens devront impérativement rapporter quelque chose de leur déplacement à Newcastle (3e) pour continuer à croire en leur chance de sacre.

L'arrivée sur le banc de Leeds de "Big Sam" Allardyce, expert en "opération maintien", n'a pas permis de miracle pour le 17e du classement, malgré un semblant de solidité défensive retrouvée.

Erling Haaland étant dans une journée "sans", c'est le bon soldat Ilkay Gündogan, en fin de contrat cet été après sept saisons au club, qui a fait la différence.

Les deux buts ont été très similaires, avec des centres en retrait à ras de terre de Riyad Mahrez repris par l'Allemand pour placer le ballon une fois à droite des buts (1-0, 19e) et une fois à gauche (2-0, 27e).

Le buteur de Manchester City Erling Haaland (d) devant le défenseur de Leeds Rasmus Kristensen, le 6 mai 2023 à Manchester AFP

En fin de match, Haaland a laissé Gündogan tirer un pénalty pour s'offrir un triplé. Mauvaise inspiration puisque le milieu de terrain a trouvé le poteau (84e) et son geste a agacé Guardiola.

Pour ne rien arranger, sur l'action suivante Leeds a réduit le score par l'Espagnol Rodrigo (2-1, 85e).

C'est malgré tout une dixième victoire consécutive en championnat pour Manchester City qui rêve d'imiter le triplé réalisé par United en 1999 en remportant championnat, Coupe d'Angleterre et C1.

. Liverpool puissance six

En enchaînant une sixième victoire de rang, Liverpool revient fort, mais peut-être un peu tard, dans la course à la Ligue des champions.

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah (g) à la lutte avec le milieu de Brentford Kevin Schade, le 6 mai 2023 à Liverpool AFP

Avec 62 points, les Reds ne sont plus qu'à une longueur de Manchester United, 4e et dernier qualifié virtuel, et trois de Newcastle (3e), mais avec deux matches de plus que ces deux formations.

Face à Brentford, il a suffi d'un but de Mohamed Salah, dès la 13e minute, pour s'adjuger les trois points et continuer à y croire.

Il faudra cependant faire le plein lors des trois dernières journées et compter sur plusieurs faux-pas des équipes de devant pour revoir la C1 l'an prochain, d'autant que cinq des six victoires ont été obtenues par un but d'écart et que les hommes de Jürgen Klopp n'ont aucune marge.

. Tottenham s'accroche, Aston Villa décroche

Derrière City, Arsenal ou Liverpool, Tottenham a repassé la marche avant dans la course à l'Europe en battant Crystal Palace (1-0), alors qu'Aston Villa semble caler au plus mauvais moment avec une deuxième défaite de suite, à Wolverhampton (1-0).

Le capitaine et buteur de Tottenham Harry Kane vient de marquer contre Crystal Palace, le 6 mai 2023 à Londres AFP

Un but de la tête de Harry Kane, dans le temps additionnel de la première période, permet à l'attaquant de dépasser Wayne Rooney au nombre de buts inscrits en Premier League, avec 209 réalisations contre 208, ce qui ne laisse plus qu'Alan Shearer (260) devant lui.

Il permet surtout aux Spurs, qui n'avaient pris qu'un point sur leurs quatre dernières rencontres, de reprendre la 6e place à Brighton avec 57 points contre 55, mais avec déjà trois matches de plus au compteur.

Quant à l'équipe d'Unai Emery, Aston Villa, déjà battue 1-0 par Manchester United il y a une semaine, elle reste 8e avec 54 unités.

La prochaine journée réserve d'ailleurs un Aston Villa aux airs de quitte ou double pour les deux équipes.

Encore un peu plus bas au classement, Chelsea a remporté son premier match sous les ordres de Frank Lampard en allant l'emporter (3-1) à Bournemouth, avec une passe décisive de N'Golo Kanté sur l'ouverture du score de Conor Gallagher (0-1, 9e) et le premier but anglais de Benoït Badiashile pour redonner l'avantage aux Blues (1-2, 82e) qui pointent à la 11e place.