Angleterre: City s'enlise à Southampton, Brentford et Brighton croient en l'Europe

Champion d'Angleterre il y a encore un an, Manchester City n'a pas été capable de marquer un seul but (0-0) à une équipe qui en a encaissé 82 en championnat, Southampton, lanterne rouge du championnat et qui sait déjà depuis des semaines qu'elle évoluera en Championship (deuxième division) la saison prochaine.

Manchester City a mis près d'une heure à entrer dans le match, ce samedi, avec seulement un tir cadré en première période.

Signe de cette impuissance offensive, Erling Haaland n'a touché que quatre ballons dans la première demi-heure.

Comment souvent, l'entrée en jeu de Jérémy Doku a permis de dynamiser les offensives des Citizens, avec notamment un débordement et une passe pour Bernardo Silva, seul face à un défenseur, mais qui n'a pas pu ouvrir le score (65e). Une frappe d'Omar Marmoush a fait trembler la barre dans les derniers instants de la rencontre.

A deux journées du terme de la saison, ce résultat est une très mauvaise opération pour les Citizens dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Troisième avec 65 points, la formation de Pep Guardiola doit finir dans les cinq premiers pour arracher une place en C1, mais reste sous la menace de Newcastle et Chelsea (63), Nottingham Forest (61) et Aston Villa (60e), qui ont un match de plus à jouer.

Après sa finale de Coupe d'Angleterre samedi prochain face à Crystal Palace, Manchester City recevra Bournemouth (20 mai), avant de clôturer sa saison difficile à Fulham (25 mai).

Ce point permet par ailleurs à Southampton d'échapper au bonnet d'âne historique de la Premier League : avec douze points, Southampton est assurée de ne pas être la pire équipe de l'histoire du championnat, Derby County ayant fait pire en 2007-2008 (11 pts).

La course à la huitième place, qui pourrait être qualificative pour la prochaine Conference League s'est également poursuivie avec les victoires de Brentford à Ipswich (1-0) et de Brighton à Wolverhampton (2-0). La victoire s'est dessinée dès la première période pour les deux formations, avec un but de Kevin Schade (18e) pour Brentford, et de Danny Welbeck (28e, sur penalty) pour Brighton, suivi par Brajan Gruda (85e).

Bournemouth, actuel dixième, peut repasser un point devant s'il l'emporte contre Aston Villa (18h30).

Everton a par ailleurs renoué avec la victoire après trois mauvais résultats, en l'emportant sur le terrain de Fulham (3-1).