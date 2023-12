Angleterre: City sur le podium, Chelsea sur la défensive

L'attaquant argentin Julian Alvarez (au centre) a inscrit le but du break lors de la victoire 2-0 de Manchester City sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United, le 30 décembre 2023

Manchester City a remis un pied sur le podium en dominant Sheffield United (2-0) sans forcer, samedi, de quoi rester dans la roue d'Aston Villa, difficile vainqueur de Burnley (3-2), et mettre la pression sur Arsenal, en visite à Fulham dimanche.

En milieu de tableau, Chelsea a sécurisé sa dixième place, lors de cette 20e journée de Premier League, malgré les frissons vécus à Luton (3-2), où l'avance de trois buts pour les Blues a failli fondre comme neige au soleil.

. Retour à la normale pour City

Manchester City est revenu d'Arabie saoudite avec la Coupe du monde des clubs en poche, mais peut-être avec les jambes un peu plus lourdes que d'habitude.

Le champion d'Europe en titre n'a pas brillé contre la lanterne rouge du championnat, Sheffield United, mais des buts de Rodri (14e) et Julian Alvarez (61e) ont suffi au bonheur de Pep Guardiola, revenu dans les sommets du classement.

Le Belge Kevin De Bruyne sur le banc des remplaçants lors du déplacement de Manchester City à Sheffield le 30 décembre 2023. De retour de blessure, le meneur de jeu belge n'avait plus intégré le groupe des Citizens depuis le 11 août AFP/Archives

Ses Citizens sont troisièmes avec 40 points, autant que l'actuel quatrième Arsenal, et à deux longueurs du leader Liverpool, hôte de Newcastle lundi, et du deuxième Aston Villa. Et ils conservent dans leur manche un atout de taille, avec un match en retard à disputer contre Brentford, une rencontre reportée pour leur permettre de disputer le Mondial des clubs.

City était orphelin de John Stones, Jérémy Doku et Erling Haaland, tous blessés, mais il a récupéré samedi parmi ses remplaçants Kevin De Bruyne, son meneur de jeu à tout faire, réapparu pour la première fois depuis sa blessure à une cuisse subie le 11 août.

. Aston Villa au forceps

La gestion de Noël avait été épineuse pour Aston Villa, accroché 1-1 par Sheffield puis défait 3-2 par Manchester United. Le club de Birmingham a repris de l'élan samedi en dominant l'avant-dernier Burnley (3-2), dans la douleur cependant.

Auteur d'un pénalty réussi à la 89e minute, le milieu brésilien Douglas Luiz a offert la victoire 3-2 à Aston Villa face à Burnley le 30 décembre 2023 AFP/Archives

Il a fallu un penalty de Douglas Luiz à la 89e minute pour faire la différence contre une équipe pourtant réduite à dix avant l'heure de jeu.

Les Villans ont mené grâce à Leon Bailey (28e), un avantage tenu pendant deux minutes seulement. Le premier but de Moussa Diaby depuis fin octobre les a remis devant avant la pause. Mais leur défense a de nouveau cédé à la 71e minute.

Le scénario est cruel pour Burnley (19e, 11 points), mais l'équipe de Vincent Kompany trouvera peut-être du réconfort dans les défaites de ses concurrents directs pour le maintien: Luton (18e, 15 pts) s'est incliné 3-2 contre Chelsea et Everton (17e, 16 pts), premier non relégable, a sombré 3-0 à Wolverhampton.

. Chelsea ric-rac

Chelsea a mené de trois buts à la 70e minute chez Luton, avant de s'affaisser, concédant deux buts et deux tirs sur la barre transversale, notamment.

"A 3-0, le match semble plié mais en Premier League ce n'est jamais fini", a réagi Mauricio Pochettino. "Nous devons montrer une meilleure aptitude pour gérer ce type de situation", a reconnu l'entraîneur, à la tête d'un effectif très jeune.

Le doyen de la défense, Thiago Silva (39 ans), avait le regard noir au coup de sifflet final, secouant la tête de dépit.

Agé de 21 ans, Cole Palmer, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a été l'artisan de la victoire de Chelsea sur la pelouse de Luton 3-2 le 30 décembre 2023 AFP/Archives

Heureusement pour lui, le jeune Cole Palmer du haut de ses 21 ans a ouvert le score d'une frappe lourde, puis servi Noni Madueke pour le 2-0 et réalisé un doublé après un slalom teinté de finesse et de sang froid.

"C'est pour ça qu'ils l'appellent +Cold Palmer+!", s'est amusé Madueke dans un jeu de mots mêlant Cole et "cold" ("froid" en anglais).

"Ces deux victoires consécutives nous donnent confiance. Si nous continuons comme ça, nous serons dans le coup à la fin de la saison", a lancé l'ailier, interrogé par TNT Sports sur les ambitions de Chelsea en 2024.

En attendant, les Blues trainent en milieu de tableau, avec douze points de moins que le quatrième Arsenal.