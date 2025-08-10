Angleterre: Crystal Palace remporte le Community Shield face à Liverpool

Le
10 Aoû. 2025 à 16h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Justin Devenny à Wembley le 10 août 2025

Justin Devenny à Wembley le 10 août 2025

AFP
Glyn KIRK
Partager 1 minute de lecture

Crystal Palace s'est offert le premier Community Shield de son histoire contre Liverpool (2-2, 3 t.a.b à 2), dimanche à Wembley, trois mois après son exploit en finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City (1-0) .

Les Eagles ont égalisé deux fois, en première et en seconde période, contre le champion d'Angleterre, qui disputait son premier match officiel depuis la mort tragique de son attaquant Diogo Jota dans un accident de voiture début juillet.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Crystal Palace s'est repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, assez chanceux, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateurs en seconde période, les Eagles ont égalisé logiquement par l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d'une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e).

Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.

Sport
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - Sport

Après la CAN, le CHAN : Sénégal, les recettes du succès (1)
Sport

CHAN 2025 : calendrier de tous les matchs et les résultats

Le président du Corinthians, Augusto Melo, avec l'international néerlandais Memphis Depay, le 12 septembre 2024 à São Paulo
Sport

Brésil : jugé pour escroquerie, le président du Corinthians destitué par le club

Mohamed Salah, joueur de Liverpool, célèbre sa victoire lors d'un match amical contre Yokohama F. Marinos au Nissan Stadium de Yokohama, au Japon, le mercredi 30 juillet 2025.
Sport

Mohamed Salah s'en prend à l'UEFA concernant les circonstances de la mort de Suleiman al-Obeid

51.50853, -0.12574

À la une

International

Plan israélien à Gaza: Netanyahu veut "terminer le travail"

International

Avant le sommet Trump-Poutine, l'Europe veut mettre la pression sur la Russie et continuer à soutenir l'Ukraine

International

Syrie : inquiétudes autour de la pollution de l'air

International

Environnement : négociations difficiles à Genève sur la pollution plastique

International

Sénégal : le recyclage d'une ancienne base militaire française

Sport

Mohamed Salah s'en prend à l'UEFA concernant les circonstances de la mort de Suleiman al-Obeid

sahara

Niger: une cinquantaine de migrants secourus dans le désert par l'armée nigérienne

Politique

Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?

Verdict

Tchad : l'ex-Premier ministre Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis