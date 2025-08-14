Angleterre: de Cherki à Le Bris, les nouveaux Français de Premier League

Le Français Rayan Cherki, recrue de Manchester City, face au WAC Casablanca, lors du Mondial des clubs, le 18 juin 2025 à Philadelphie

Plusieurs Français partent à l'assaut de la très relevée Premier League cette saison, parfois escortés par des attentes aussi élevées que le montant de leur transfert. Leur nouvelle vie débute ce week-end.

. Rayan Cherki (Manchester City)

C'est au Molineux stadium de Wolverhampton, à 120 km de son nouveau chez lui, que Rayan Cherki va découvrir les joies du championnat d'Angleterre, samedi (18h30), à la veille de son 22e anniversaire.

Le nouvel attaquant de Manchester City n'a connu jusqu'ici que la Ligue 1 et son club formateur, l'Olympique lyonnais, qu'il a quitté après 15 années et 185 matches disputés en professionnel.

Le dribbleur va devoir jouer des coudes face à deux ennemis: les rugueuses défenses du royaume anglais, d'un côté, et la féroce concurrence qui l'attend en interne, de l'autre.

. Hugo Ekitiké (Liverpool)

L'attaquant français de Liverpool Hugo Ekitiké lors du Community Shield, face à Crystal Palace, le 10 août 2025 à Wembley AFP

Le longiligne attaquant de 23 ans a aussi fait un pas de géant, cet été, en quittant Francfort pour Liverpool, le champion en titre, lors d'un transfert estimé à près de 90 millions d'euros.

Formé à Reims et brièvement passé par le PSG, Ekitiké a gagné en maturité en Allemagne (22 buts toutes compétitions confondues l'an dernier), où il a perfectionné ses courses et son jeu dos au but, entre autres.

"Il y a des moments où il peut couper le rythme, faire faute, il s'implique dans les duels qui font mal", disait de lui Dino Toppmöller, l'entraîneur de l'Eintracht, troisième de la dernière Bundesliga.

Si l'ancien Espoir tricolore peut parfois manquer d'efficacité, il a marqué son premier but pour Liverpool dans les cinq premières minutes du Community Shield face à Crystal Palace (défaite aux tirs au but).

. Régis Le Bris (Sunderland)

A 16h00 contre West Ham, samedi, Régis Le Bris entrera dans le club très fermé des entraîneurs français ayant officié dans l'élite anglaise, comme Gérard Houllier (Liverpool), Arsène Wenger (Arsenal) ou encore Patrick Vieira (Crystal Palace), le dernier de ses huit prédécesseurs.

Le Breton né à Pont-l'Abbé (Finistère) s'est offert ce privilège avec Sunderland, qu'il a fait remonter dans l'élite un an après son arrivée et au bout d'un incroyable scénario.

L'entraîneur français Régis Le Bris, alors à Lorient, le 14 avril 2024 AFP/Archives

Quatrième de Championship (2e div.), les "Black Cats" ont forcé le barrage d'accession avec deux buts en or: le premier au bout de la prolongation en demi-finale retour contre Coventry, le second dans le temps additionnel d'une finale renversante contre Sheffield United.

L'ancien entraîneur de Lorient (49 ans) découvrira les sommets de Premier League en même temps que le milieu français Enzo Le Fée (25 ans), prêté l'hiver dernier par l'AS Roma et définitivement transféré cet été.

. Maxime Estève (Burnley)

L'ancien Montpelliérain a eu un avant-goût de la Premier League en 2024, déjà avec Burnley, mais l'expérience s'était soldée par une relégation.

Le défenseur central de 23 ans s'est donné le droit d'y revenir après une saison 2024-2025 étincelante en Championship, à la fois collectivement et individuellement.

Les Clarets ont terminé l'exercice avec 100 points, une deuxième place et seulement 16 buts encaissés en 46 matches, qu'Estève a tous disputés, quasiment intégralement.

Tottenham a exprimé un intérêt pour le grand gaucher (1,93 m), selon la presse spécialisée, mais il a finalement prolongé son contrat au coeur de l'été.

. Adrien Truffert (Bournemouth)

A 23 ans, dont dix passés sous le maillot de Rennes, le latéral gauche a mis le cap vers l'étranger pour la première fois de sa carrière avec pour point de chute Bournemouth, sur la côte sud de l'Angleterre.

Adrien Truffert entrera dans le grand bain directement vendredi (21h00) à Anfield face au champion en titre Liverpool et son nouvel arrière gauche, Milos Kerkez, que le Français est chargé de remplacer chez les Cherries.

Le gaucher né à Liège (Belgique) arrive en Premier League avec un CV déjà épaissi par 150 matches en Ligue 1, une sélection chez les Bleus en 2022 et une médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2024.