Angleterre: début gagnant pour Slot à Anfield, Chelsea se rebiffe

Les attaquants de Liverpool Mohamed Salah et Luis Diaz célèbrent le but de l'Egyptien lors de la victoire contre Brentford à Anfield à Liverpool le 25 août 2024

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a réussi sa première à Anfield Road, contre Brentford (2-0) dimanche, dans une 2e journée où Chelsea a martyrisé Wolverhampton (6-2) avec une seconde période enflammée.

. Anfield conquis

Liverpool se maintient dans le quatuor de tête, juste derrière Manchester City, Brighton et Arsenal, après avoir comme eux enchaîné une deuxième victoire en deux journées de Premier League.

Celle de dimanche a plus de saveur encore pour les supporters puisqu'elle s'est écrite dans leur stade fétiche d'Anfield, où Arne Slot a dirigé son premier match, trois mois après la "der" du très aimé Jürgen Klopp (manager de 2015 à 2024).

L'ailier colombien Luis Diaz a transformé l'événement en fête, avec un but en bout de course (13e, 1-0) et une passe décisive pour Mohamed Salah (70e, 2-0), à l'occasion de sa 100e apparition sous le maillot rouge.

Le défenseur central français Ibrahima Konaté a livré une grosse partition également, une semaine après son entrée remarquée contre Ipswich (2-0) à la place de Jarell Quansah.

Titulaire, cette fois, c'est lui qui lance l'action de l'ouverture du score en dégageant de la tête un corner des visiteurs. Il a écarté un ballon dangereux dans la surface (35e) et obligé Mark Flekken à un arrêt sur une tête (62e).

Entre les deux buts, le gardien Alisson Becker a maintenu les "Reds" devant avec une parade sur sa ligne pour repousser une tête puissante de Nathan Collins (56e).

"Nous savons qu'il y a encore des progrès à faire. Dans les transitions, nous devons parfois être patients (...) mais nous sommes en pleine transition. Tout le monde travaille dur pour s'imprégner des idées d'Arne", a commenté le milieu Alexis Mac Allister sur Sky Sports.

Dimanche prochain, Liverpool se rend chez son voisin et rival historique Manchester United, battu 2-1 samedi par Brighton.

. Chelsea en "feu"

D'abord imprécis et irrégulier, Chelsea a réalisé une seconde période de haut vol pour faire voler en éclats Wolverhampton (6-2) sous l'impulsion de Noni Madueke et Cole Palmer, ses deux talents de 22 ans.

L'Anglais de Chelsea Noni Madueke marque contre Wolverhampton lors de la victoire au stade Molineux stadium de Wolverhampton, le 25 août 2024 AFP

L'ailier anglais s'est distingué par un triplé (49e, 58e, 63e), servi à chaque fois par "Cold" Palmer, son diabolique associé, également buteur d'un subtil lob avec son sang froid habituel (45e, 2-1).

"Il est froid et je suis le feu, donc ça se mélange bien. Il a la capacité de toujours faire une passe au bon moment", l'a complimenté Madueke.

Ce dernier a vécu un drôle de match au Molineux stadium, où il a été constamment sifflé pour avoir publié par erreur (puis effacé) un message insultant envers la ville de Wolverhampton, réputée pour son passé industriel.

"Je veux juste m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pu offenser", a-t-il déclaré après coup, en évoquant "une erreur humaine, un accident" lié à une mauvaise manipulation sur ses réseaux sociaux.

L'entraîneur Enzo Maresca obtient au passage sa première victoire avec les "Blues", une semaine après la défaite inaugurale contre Manchester City (2-0).

. Newcastle heureux

Dans l'après-midi, Newcastle est allé grappiller un point à Bournemouth (1-1), une issue heureuse après avoir été longtemps mené, puis sauvé dans le temps additionnel par la VAR qui a refusé un but à Dango Ouattara (90e+3).

"Je viens de voir la vidéo et le fait est qu'il (le ballon) ne touche pas le bras, c'est l'épaule, donc un but évident et trois points pour nous", a pesté l'entraîneur des "Cherries", Andoni Iraola.

Les "Magpies" d'Eddie Howe, sixièmes, reçoivent dimanche prochain une équipe de Tottenham qui les devance d'une place au classement.