Angleterre: Everton-Liverpool, dernier bal à Goodison Park

Les voisins Everton et Liverpool vont se livrer une ultime bataille enflammée mercredi à Goodison Park, l'emblématique stade des "Toffees" inauguré en 1892 après un conflit avec le propriétaire d'Anfield, fondateur du club rival au maillot rouge.

"C'est un lieu chargé d'histoire. Vous pouvez le sentir et cela donne ce petit truc en plus au niveau de l'ambiance", décrit à l'AFP Peter MacFarlane, du podcast The Blue Room, consacré aux supporters d'Everton.

Contre Liverpool, le niveau sonore et les émotions atteindront sûrement des sommets pour le dernier derby de la Mersey dans ce stade promis à la démolition en fin de saison.

Les "Evertonians" tourneront le dos à plus de 130 ans d'histoire cet été pour prendre possession d'une enceinte flambant neuve à moins de cinq kilomètres à l'ouest, sur les quais de Bramley-Moore, dotée d'une capacité d'accueil de 53.000 places.

Mercredi, "il y aura probablement une ambiance fantastique", a prédit l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, prêt pour la "bataille" à venir. "A chaque fois qu'ils vont franchir la ligne médiane, obtenir un corner ou quoi que ce soit d'autre, les supporters vont les pousser".

Conflit de loyer

Vue aérienne de Goodison Park et du quartier environnant, le 15 janvier 2025 à Liverpool AFP/Archives

L'histoire de Goodison Park est intimement liée au Liverpool FC, en tout cas à celle de son fondateur.

Formé en 1878, Everton a évolué à Anfield (l'actuel stade de Liverpool) jusqu'à l'apparition d'un conflit lié au loyer entre le propriétaire du stade, John Houlding, et les dirigeants du club.

Ces derniers ont préféré quitter l'enceinte pour en bâtir un nouveau, juste de l'autre côté du Stanley Park qui sépare désormais les deux clubs.

Houlding, un entrepreneur et homme politique local, a alors décidé de créer une nouvelle équipe pour occuper son stade vide: le Liverpool FC.

Goodison Park a été le premier stade d'envergure sorti de terre en Angleterre. Les recettes de billetterie, plus élevée qu'ailleurs, ont permis à Everton de devenir le club le plus riche du royaume.

Pendant plus d'un siècle, et grâce à des aménagements successifs, il est resté l'un des plus grands du pays. Aucun autre stade, à l'exception de Wembley, n'a accueilli plus de matches que lui lors du triomphe de l'équipe nationale au Mondial-1966 disputé à domicile.

Les supporters d'Everton fêtent le maintien de leur club en Premier league, le 19 mai 2022 à Goodison Park AFP/Archives

Le club d'Everton y a bâti un palmarès conséquent en championnat avec neuf titres, ce qui le place encore à la cinquième place des clubs les plus titrés derrière Manchester United, Liverpool, Arsenal et Manchester City.

Mais le dernier remonte à 38 ans. Et les "Toffees", vainqueurs de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1985, n'ont plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe d'Angleterre en 1995.

- "Peu importe où Everton joue"

L'histoire du stade a suivi le déclin de l'équipe.

Lors du dernier développement majeur en 1994, avec l'ouverture de la tribune Park End pour porter la capacité à 40.000 personnes, il n'était dépassé que par Old Trafford et Anfield. Aujourd'hui, il occupe la 12e place de ce classement.

Everton s'est maintenu dans l'élite du football anglais sans interruption depuis 71 ans, malgré des batailles âpres pour éviter la relégation ces dernières années.

Des fans d'Everton regardent un match de Premier League contre Southampton dans les travées de Goodison Park, le 2 janvier 2017 à Liverpool AFP

Le retour de David Moyes sur le banc, le mois dernier, a été bénéfique pour les Toffees, vainqueurs de leurs trois derniers matches avant de recevoir Liverpool, et désormais loin de la zone rouge.

Les supporters espèrent faire dérailler le rival et actuel leader au moment de dire adieu à leur stade historique.

"Goodison nous manquera à tous. C'est là que mon grand-père est allé, que mon père est allé, c'est tout ce que nous connaissons, mais il est temps de passer à autre chose", se projette MacFarlane. "Peu importe où Everton joue, les +Evertonians+ seront toujours là".