Angleterre: Haaland frappe encore, Liverpool à terre

Manchester City et son insatiable buteur Erling Haaland, aux commandes de la Premier League, ont renversé Brentford (2-1) et mis à distance Liverpool, dauphin surpris 1-0 samedi par Nottingham Forest à Anfield.

Plus tôt, Manchester United a puni Southampton (3-0) avec notamment le premier but en six mois de Marcus Rashford, de quoi redonner le sourire à Erik ten Hag et ses troupes, battus deux fois avant la trêve.

. Haaland, mot compte neuf

Le Norvégien Haaland a poursuivi sa moisson de buts avec un doublé, samedi contre Brentford, qui porte son total à neuf réalisations en quatre matches.

L'attaquant de 24 ans a remis dans le droit chemin les siens, surpris par l'ouverture du score de Yoann Wissa pour les "Bees" après 22 secondes seulement (1re, 0-1).

Le club londonien a démarré pied au plancher avec l'envie de répéter sa victoire de novembre 2022 à l'Etihad, la dernière défaite à ce jour de City en championnat à domicile.

Mais il a réveillé la bête Haaland, tueur sur une frappe en pivot légèrement déviée (20e, 1-1), puis parti seul au but après un long dégagement de son gardien Ederson (32e, 2-1).

"Les gens disent que City est trop fort mais la Premier League est tellement difficile, la preuve aujourd'hui ", a commenté Pep Guardiola, très élogieux envers son homologue de Brentford, Thomas Frank.

Les "Citizens", quadruples champions en titre, tenteront de poursuivre leurs débuts parfaits le week-end prochain face à Arsenal, attendu d'abord à Tottenham dimanche pour le derby du nord de Londres.

. Slot et Liverpool, première défaite

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a subi son premier revers sur le banc des "Reds", à Anfield Road et contre un adversaire largement à sa portée.

Nottingham Forest, dix-septième de la saison dernière, s'est imposé d'un but de Callum Hudson-Odoi (53e, 0-1) en seconde période, le premier concédé par Liverpool après quatre journées.

"Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, nous devons être meilleurs", a constaté Slot, regrettant le peu d'occasions créées par son équipe.

Le successeur de Jürgen Klopp affichait auparavant un bilan impeccable de trois victoires, sept buts marqués et aucun encaissé.

Au classement, Liverpool (2e, 9 points) se fait distancer par Manchester City (1er, 12 pts) et pourrait se faire doubler, entre autres, par Arsenal si les "Gunners" venaient à s'imposer dimanche dans le derby à Tottenham.

Nottingham Forest préserve son invincibilité (deux matches nuls et deux victoires) et grimpe à la quatrième place du championnat en attendant les autres matches du week-end.

. Manchester United à la relance

Manchester United, après deux défaites, a repris des couleurs avec une victoire à Southampton (3-0) obtenue grâce au gardien André Onana et à l'attaquant Marcus Rashford, buteur après six mois de disette.

L'entraîneur Erik ten Hag respire un peu mieux après ce deuxième succès en quatre journées, un mois après la victoire inaugurale contre Fulham (1-0), également sans but encaissé.

Onana y est pour beaucoup, lui qui a arrêté un penalty de Cameron Archer en deux temps (33e) alors que les locaux maintenaient une pression constante sur sa cage.

Le rapport de force s'est inversé deux minutes après d'une tête croisée de Matthijs De Ligt (35e, 1-0), défenseur central néerlandais recruté cet été en provenance du Bayern Munich.

L'arrière-garde du club promu a laissé de nouveau trop d'espace aux "Red Devils" sur un coup de pied arrêté et Rashford en a profité pour inscrire son premier but en club depuis mars (41e, 2-0).

Alejandro Garnacho, entrant très remuant, a provoqué l'expulsion du défenseur Jack Stephens (79e) et clos la marque d'une belle reprise dans le temps additionnel (90e+6, 3-0).

Dans les autres matches, West Ham a égalisé contre Fulham (1-1) dans le temps additionnel, une performance également réalisée par Crystal Palace et son attaquant français Jean-Philippe Mateta, auteur d'un doublé salvateur contre Leicester (2-2).