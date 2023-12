Angleterre: la magie d'Anfield, la résilience de Chelsea

Liverpool, candidat au titre, a ressorti sa boîte à magie pour renverser Fulham (4-3) à Anfield, sa citadelle imprenable, dimanche lors d'une 14e journée où Chelsea a dominé Brighton 3-2 malgré une longue infériorité numérique.

. Liverpool régale Anfield

Les Reds ont de nouveau prouvé qu'ils avaient un coeur énorme et un mental d'acier pour prolonger leur sans faute à Anfield cette saison. Pourtant, leur onzième succès en autant de matches, toutes compétitions confondues, ressemble à un miracle.

Fulham, modeste quatorzième, a réussi une autre performance majuscule en passant trois buts à la défense de Liverpool qui, devant son public, n'en avait concédé que quatre jusqu'alors en championnat et en Ligue Europa.

Le milieu colombien des Reds Luis Diaz (d) devance le défenseur belge de Fulham Timothy Castagne, le 3 décembre 2023 à Liverpool AFP

Mené à la 80e minute, l'équipe de Jürgen Klopp a jeté toutes ses forces dans la bataille et renversé la vapeur sur des buts superbes de Wataru Endo (87e, 3-3) et Trent Alexander-Arnold (88e, 4-3) dans l'euphorie d'un stade en liesse, bercé par le mythique "You'll Never Walk Alone".

"Je suis vraiment désolé pour Marco Silva (entraîneur de Fulham, ndlr), je pense que lorsqu'ils ont marqué le 3-2, ils pensaient que c'était gagné, mais c'est Anfield et nous sommes toujours là", a commenté le manager allemand auprès de la BBC.

Ce succès in extremis permet à Liverpool (31 pts) de prendre la deuxième place avant le match de Manchester City (3e, 29 pts) contre Tottenham, dimanche en clôture de la 14e journée. Le leader Arsenal reste à portée de tirs, deux points devant.

Aston Villa, quatrième (29 pts), a lui réussi à gratter un point de son déplacement à Bournemouth (2-2) en égalisant à la 90e minute par Ollie Watkins, servi par Moussa Diaby.

. Chelsea gagne enfin à Stamford Bridge

Mauricio Pochettino s'était montré en colère contre ses joueurs, le week-end dernier à Newcastle (4-1), mais l'entraîneur de Chelsea a obtenu une belle réponse, dimanche contre Brighton (3-2) à domicile.

Le défenseur brésilien de Chelsea Thiago Silva salue les supporters à la fin du match contre Brighton, le 3 décembre 2023 à Londres AFP

Ses "Blues", réduits à dix pour la deuxième fois d'affilée, ont tenu bon malgré les frissons d'une fin de match animée par la réduction du score de Joao Pedro (90e+2).

"L'équipe est fatiguée, nous sommes tous fatigués mais, dans l'ensemble, nous sommes heureux. Après Newcastle, on devait montrer un autre visage", a-t-il réagi au micro de la BBC.

Les Londoniens sont dixièmes avec 19 points au classement après cette deuxième victoire de la saison à domicile, plus de trois mois après la première, face au promu Luton (3-0).

A Stamford Bridge, Enzo Fernandez a marqué son premier but en Premier League au soir de sa 31e apparition (17e, 1-0), sur un service acrobatique de Benoît Badiashile, titularisé dans l'axe avec Thiago Silva. Et le champion du monde argentin y est allé de son doublé, sur penalty (65e, 3-1).

Brighton, huitième avec 22 points, est désormais sous la pression de West Ham, neuvième avec un point de moins après son nul à domicile contre Crystal Palace (1-1).