Angleterre: Ligue des champions dans le viseur pour Forest, victorieux à Tottenham

Chris Wood inscrit le deuxième but de Nottingham Forest face à Tottenham, le 21 avril 2025 à Londres

Nottingham Forest est remonté sur le podium du championnat d'Angleterre et se place idéalement dans la lutte pour une place lors de la prochaine Ligue des champions, après sa victoire à Tottenham (2-1) lundi, en clôture de la 33e journée.

Forest a bâti son succès grâce à un début de match tonitruant, avec une frappe détournée d'Elliott Anderson sur un corner mal repoussé (5e) et un but de la tête de Chris Wood, également sur corner (17e). La jolie tête décroisée de Richarlison pour concrétiser la domination de Tottenham en seconde périod (87e)e, n'a pas suffi pour remettre en question la victoire des visiteurs.

A cinq journées de la fin, Liverpool (79 points) est quasiment assuré du titre et Arsenal (66) semble bien accroché à sa deuxième place.

Cinq équipes devraient se disputer les trois autres tickets pour la prochaine Ligue des champions: Forest (60 pts), Newcastle (59), Manchester City (58), Chelsea et Aston Villa (57).

Forest pourrait ainsi retrouver la C1, qu'elle a remportée deux fois (1979 et 1980) mais n'a plus disputée depuis plus de 40 ans.

L'équipe des Midlands a pris le meilleur sur un Tottenham encore une fois extrêmement décevant. Les Londoniens avaient déjà la tête à leur demi-finale de Ligue Europa contre les Norvégiens de Bodo/Glimt, ultime chance de sauver leur saison..

Après cette 18ème défaite, la 8ème à domicile, les Spurs pointent à la 16ème place. S'ils devaient y rester, ce serait le plus mauvais classement de l'équipe londonienne depuis son retour en première division en... 1978.

./ng/jde