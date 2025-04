Angleterre: Liverpool défait, Southampton relégué, derby décevant à Manchester

Le leader Liverpool, à qui le titre semble promis, a refermé une série de 26 matches sans défaite en championnat, dimanche à Fulham (3-2), dans une journée qui a condamné la lanterne rouge Southampton à la relégation.

Manchester City n'a ramené qu'un point du décevant derby disputé chez Manchester United (0-0) et manqué l'occasion de chiper la quatrième place à Chelsea, également incapable de gagner et de marquer plus tôt à Brentford (0-0).

Evénement rare: aucune équipe de l'actuel Top-5 n'a réussi à s'imposer durant cette 31e journée de Premier League. Cela pourrait permettre à Newcastle de s'y glisser en cas de victoire lundi à Leicester.

. Liverpool chahuté

L'équipe d'Arne Slot n'est plus la machine écrasante qu'elle a été pendant la majeure partie de la saison, et Fulham en a profité dimanche sous le soleil de Craven Cottage.

Les "Reds" n'avaient goûté à la défaite qu'une seule fois jusqu'ici en championnat, le 14 septembre contre Nottingham Forest à Anfield (0-1). Entre temps, ils avaient étiré leur invincibilité à 26 matches.

Avec 73 points, le leader dispose tout de même encore d'une confortable avance de onze points sur son dauphin Arsenal (2e, 62 pts) à sept journées de la fin.

Il faudra cependant remettre la marche avant lors des deux prochaines journées, contre West Ham et Leicester, avant un cycle plus relevé (Tottenham, Chelsea, Arsenal...).

A Londres, Liverpool a été plombé par les défaillances en série de sa défense, prise à défaut trois fois en l'espace de 14 minutes en première période.

"Nous nous sommes créés occasion après occasion (en fin de match, ndlr). Au final, nous avons manqué de temps pour rattraper les trois erreurs que nous avons commises en première période", a résumé Slot sur la BBC.

. Man City et Chelsea au ralenti

Le défenseur de Chelsea Reece James (en haut) à la lutte avec Bryan Mbeumo de Brentford lors du match nul 0-0, le 6 avril 2025 à Londres AFP

Le capitaine de Manchester City, Kevin De Bruyne, n'a ramené qu'un point de son ultime derby contre Manchester United (0-0), deux jours après avoir annoncé son départ en fin de saison.

"Il a rendu la Premier League meilleure", l'a complimenté son rival Bruno Fernandes après la partie au micro de Sky Sports. "C'était un plaisir de le voir de si près et un plaisir de jouer contre lui".

Le public d'Old Trafford a pris moins de plaisir qu'habituellement, dimanche, dans un derby sans vainqueur ni beaucoup de saveur, où les occasions de but véritables ont été plutôt rares.

Du côté de City, les seules étincelles sont venues d'Omar Marmoush, mais le coup franc (65e) et la puissante volée lointaine de l'Egyptien (69e) ont trouvé le gardien André Onana sur leur route.

Les quadruples champions d'Angleterre en titre (5es, 52 pts) manquent l'occasion de chiper la quatrième place à Chelsea (53 pts), qui a aussi laisser filer des points, samedi.

Les deux équipes au maillot bleu sont désormais sous la menace directe d'Aston Villa (6e, 51 pts) et de Newcastle (7e, 50 pts), lequel a disputé deux matches en moins.

. Southampton fait le yo-yo

Un an après sa promotion en Premier League, Southampton retourne à l'échelon inférieur, fauché par une 25e défaite en 31 matches, samedi chez Tottenham (3-1).

Les supporters de Southampton dépités après la défaite de leur équipe à Tottenham (3-1), synonyme de descente en deuxième division, le 6 avril 2025 à Londres AFP

Avec dix points, la lanterne rouge n'a mathématiquement plus aucune chance de dépasser l'actuel premier non relégable, Wolverhampton (17e, 32 pts), d'ici la fin du championnat.

C'est la première fois qu'une équipe est reléguée en Championship alors qu'il reste encore sept journées à disputer.

Les "Saints" ont désormais pour seul objectif de faire mieux que les onze points collectés par Derby en 2007-2008, le plus faible total jamais amassé par une équipe depuis la création de la Premier League en 1992.

"Personne ne veut de ce record, nous ferons ce que nous pourrons pour obtenir plus de points", a lancé le gardien Aaron Ramsdale sur Sky Sports.