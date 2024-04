Angleterre: Liverpool dit adieu au titre, sauf miracle

Liverpool a quasiment dit adieu au titre en Premier League en lâchant de nouveau des points, samedi à West Ham (2-2), une contre-performance qui laisse la voie libre à Arsenal et Manchester City à trois semaines du coup de sifflet final.

Les "Reds" connaissent un coup de pompe au plus mauvais moment: deux matches nuls et deux défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat ont cassé leur dynamique et enterré leur rêve.

La couronne du championnat d'Angleterre apparaît inacessible pour l'actuel troisième avec 75 points derrière Arsenal (1er, 77 pts) et Manchester City (2e, 76 pts) qui ont, respectivement, un et deux matches en plus à disputer.

Les "Gunners" disputent le derby du nord de Londres à Tottenham et les "Citizens" se rendent à Nottingham Forest, dimanche, avec l'espoir de repousser un peu plus Jürgen Klopp et sa clique.

L'entraîneur allemand a lui vu son équipe se liquéfier au mois d'avril, entre l'élimination en Ligue Europa, deux défaites de Premier League contre des équipes largement à sa portée (Crystal Palace et Everton) et des nuls contre Manchester United et West Ham.

Il ne devrait pas, sauf incroyablement renversement de l'histoire, quitter les "Reds" en fin de saison sur un nouveau titre.

Calendrier corsé

L'attaquant néerlandais de Liverpool Cody Gakpo (à droite) a inscrit un but contre West Ham lors de la 35e journée du Championat d'Angleterre le 27 avril 2024 AFP

"Je ne suis pas d'humeur à parler de cela, franchement, ou même à regarder cela. Nous devions gagner ici, nous le savions, et nous ne l'avons pas fait", a-t-il déclaré à l'antenne de TNT Sports.

En conférence de presse, il a dit espérer remporter les trois derniers matches. "C'est un bon objectif à se fixer. Ça sera mon attitude, mon état d'esprit, et nous verrons".

Le calendrier n'a toutefois pas gâté les "Reds" avec des chocs contre Tottenham et Aston Villa, puis la réception de Wolverhampton pour finir.

Au London stadium, samedi, Liverpool a été frustré par la VAR qui lui a refusé un pénalty à cause d'un léger hors jeu (26e), puis par le poteau droit d'Alphonse Areola qui a repoussé un tir de Luis Diaz (40e).

Et comme souvent en ce moment, ces déboires offensifs ont été sanctionnés par l'ouverture du score adverse, de nouveau sur un coup de pied arrêté, un des talons d'Achille défensifs des "Reds" cette saison.

West Ham a rapidement tiré un corner, Mohammed Kudus a centré et Jarrod Bowen a inscrit d'une jolie tête décroisée (43e, 1-0) son 16e but de la saison en Premier League, le 20e toutes compétitions confondues.

La force de Liverpool tient cependant dans sa capacité de réaction, et celle-ci lui a permis d'égaliser juste après la mi-temps sur une frappe sans élan d'Andy Robertson placée hors de portée d'Areola (48e, 1-1).

Cody Gakpo a permis de doubler la mise avec une frappe heureuse déviée par deux défenseurs puis Areola (65e, 1-2).

Le gardien de but français de West Ham Alphonse Areola prend la balle lors du match contre Liverpool lors de la 35e journée du Championnat d'Angleterre le 27 avril 2024 à Londres AFP

Le portier français, de retour de blessure et titulaire pour la première fois en un mois, n'a rien à se reprocher sur ce coup-là. Sous les yeux de Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, il a multiplié ensuite les interventions décisives.

Et ses attaquants ont pris le relais pour égaliser: Bowen a déposé un centre parfait pour la tête de Michail Antonio, laissé trop seul dans la surface (77e, 2-2).

La 35e journée se poursuit samedi avec, entre autres, la réception de Burnley à Manchester United et le déplacement de Chelsea chez Aston Villa.