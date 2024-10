Angleterre: Liverpool domine un podium inchangé avant la trêve

L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah (G), fait face au défenseur de Crystal Palace, Trevoh Chalobah (D), lors du match de la Premier League entre Crystal Palace et Liverpool à Selhurst Park dans le sud de Londres le 5 octobre 2024

Liverpool a conservé à Crystal Palace (1-0) sa première place avant la trêve internationale d'octobre samedi, une sixième victoire en sept matches qui lui permet de garder un point d'avance sur Manchester City et Arsenal, renversants contre Fulham (3-2) et Southampton (3-1).

Les "Reds" ont fait le job à Selhurst Park grâce à un but précoce de Diogo Jota (9e) et un nouveau "clean sheet" de leur défense, la meilleure cette saison avec seulement deux buts encaissés.

Ils ont pourtant perdu en seconde période leur gardien Alisson Becker, visiblement victime d'une rechute aux ischio-jambiers. Mais en l'absence de Caoimhin Kelleher, malade, le troisième gardien Vitezslav Jaros a tenu la baraque pour sa grande première à 23 ans.

Crystal Palace, relégable, s'est montré trop timide pour inquiéter l'équipe d'Arne Slot, sauf en fin de seconde période, après l'entrée de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta.

Le milieu de terrain de Crystal Palace, Ismaila Sarr (G), voit son tir repoussé lors du match de la Premier League entre Crystal Palace et Liverpool à Selhurst Park, à Londres, le 5 octobre 2024 AFP

Liverpool (1er, 18 points) poursuit son début de saison quasi parfait sous les ordres du Néerlandais. Le successeur de Jürgen Klopp devra en revanche négocier un enchaînement vertigineux de sommets après la trêve, avec notamment Chelsea, Arsenal, Aston Villa et Manchester City.

"À nous de nous montrer dans les grands matches", s'est projeté Slot.

Les poursuivants directs de Liverpool ont survécu à un samedi difficile où ils ont été menés à domicile.

Manchester City (2e, 17 pts) a effacé l'ouverture du score d'Andreas Pereira (26e, 0-1) par un doublé du milieu croate Mateo Kovacic (32e, 47e), doublure efficace du blessé longue durée Rodri.

Les quadruples champions en titre ont poussé leur avantage grâce à Jérémy Doku (82e, 3-1) puis connu une dernière frayeur quand Rodrigo Muniz (89e, 3-2) a réduit l'écart, sans conséquence.

"Nous jouons tous les trois jours et chaque match est difficile. Ce n'est pas simple et nous devons nous adapter au calendrier, c'est comme ça. Nous devons être au top chaque jour", a commenté Kovacic auprès de la BBC.

Saka porte Arsenal

De son côté, Arsenal (3e, 17 pts) a mis du temps à fendre la défense de Southampton. Ce sont même les "Saints" qui ont ouvert le score (55e, 0-1) après un ballon perdu par Raheem Sterling, titulaire pour la première fois avec les "Gunners" en Premier League.

Les Londoniens, sans s'affoler, ont cependant réussi à renverser leurs visiteurs grâce à Bukayo Saka, encore déterminant.

L'ailier droit anglais, au pressing, a récupéré un ballon qu'il a glissé à Kai Havertz (58e, 1-1), a adressé un centre parfait pour l'entrant Gabriel Martinelli (68e, 2-1) puis inscrit un dernier but (87e, 3-1).

Le milieu de terrain de Crystal Palace, Ismaila Sarr (C), fait face au défenseur de Liverpool, Kostas Tsimikas (R), lors du match de la Premier League entre Crystal Palace et Liverpool à Selhurst Park, à Londres, le 5 octobre 2024 AFP

"L'équipe a incroyablement bien réagi. Nous avons fait preuve de beaucoup de sang-froid, d'une grande confiance, d'une très grande clarté dans ce que nous devions faire, et le public a été exceptionnel", a résumé l'entraîneur Mikel Arteta.

Chelsea et Aston Villa, quatrième et cinquièmes avec 13 points chacun, tenteront dimanche de ne pas perdre le podium de vue, face à Nottingham Forest et Manchester United respectivement.

Ils sont talonnés au classement par Newcastle (6e, 12 pts), incapable de s'imposer samedi à Everton (0-0), où Anhony Gordon a manqué un pénalty face à Jordan Pickford.

Plus tôt, West Ham a surclassé le promu Ipswich 4-1 au London Stadium, où le nouvel entraîneur Julen Lopetegui n'avait encore jamais gagné.

La deuxième victoire des "Hammers" cette saison a été enclenchée après 48 secondes par un but de Michail Antonio (1re, 1-0). Ipswich est revenu au score cinq minutes après, mais s'est effondré ensuite.

Brentford a aussi ouvert le score très rapidement lors d'un match spectaculaire remporté 5-3 contre Wolverhampton.

Les "Bees" n'ont pas marqué dès la première minute, contrairement à leurs trois matches précédents, mais ils l'ont fait dans la deuxième! "Nous devenons lents", s'est amusé le club de Londres sur la plateforme X après le but de Nathan Collins, inscrit 76 secondes après le coup d'envoi.

Leicester s'est imposé 1-0 contre Bournemouth, la première victoire d'un promu cette saison.