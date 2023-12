Angleterre: Liverpool en tête, Manchester United s'effondre

Harvey Elliott (d) après son but pour Liverpool contre Crystal Palace, à Selhurst Park, le 9 décembre 2023

Liverpool a encore fait mouche en fin de match contre Crystal Palace (2-1), sur ses deux tirs cadrés de la rencontre, et chipé la première place à Arsenal, mis sous pression avant de défier samedi (18h30) Aston Villa, troisième membre du podium.

Toujours aussi irrégulier, Manchester United s'est effondré 3-0 à Old Trafford contre Bournemouth et reste bloqué à la sixième place, coincé entre Tottenham et Newcastle qui s'affrontent dimanche à Londres.

. Liverpool, final heureux

Les Reds ont eu chaud à Selhurst Park mais, comme souvent, un final intense leur a permis de briser la vaillante résistance de Crystal Place, fragilisé en seconde période par l'expulsion de Jordan Ayew puis par la sortie sur blessure du gardien Sam Johnstone.

Une frappe déviée de Mohamed Salah (76e, 1-1) a d'abord effacé l'ouverture du score de Jean-Philippe Mateta sur penalty (57e, 0-1). Le jeune ailier Harvey Elliott, servi par l'Egyptien, a réalisé un joli numéro pour offrir la victoire dans le temps additionnel (90e+1).

Liverpool s'en sort bien en ayant marqué sur ses deux seuls tirs cadrés...

"Nous pouvons faire quelque chose de spécial cette année", a lancé Salah, persuadé de voir "des similarités" avec le Liverpool de la saison 2019/2020, champion d'Angleterre, à commencer par "la mentalité de continuer à se battre jusqu'à la fin".

L'équipe de Jürgen Klopp s'est fait une spécialité des renversements de match tardifs, comme le week-end dernier à Anfield, où elle a emporté Fulham (4-3) grâce à deux buts marqués aux 87e et 88e minutes.

Salah n'avait pas marqué durant ce festival offensif, pas plus que mercredi contre Sheffield United (2-0), mais il s'est repris samedi en inscrivant, au passage, son 200e but sous les couleurs de Liverpool.

. Manchester United coule

Les Red Devils sont capables du meilleur et du pire, cette saison, et c'est leur face sombre qu'ils ont affiché samedi à "Old Trafford", où Bournemouth s'est imposé (3-0) pour la première fois de l'histoire.

Des "olé" moqueurs sont même descendus des tribunes, en fin de match, alors que Dominic Solanke (5e), Philip Billing (68e) et Marcos Senesi (73e) avaient puni une défense aux abois.

L'addition aurait pu être plus salée encore si la VAR n'avait pas détectée une main de Dango Ouattara sur un dernier but (90e+2).

Cette lourde défaite met la pression sur les joueurs et l'entraîneur Erik ten Hag, trois jours avant la réception cruciale du Bayern Munich en Ligue des champions, et une semaine avant un déplacement corsé à Liverpool, où Bruno Fernandes, averti samedi, sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Au classement, Manchester United (6e, 27 pts) est sous la menace de Newcastle (7e, 26 pts), en déplacement dimanche à Tottenham (5e, 27 pts), et de Brighton (8e, 26 pts) qui a fait match nul 1-1 chez l'avant-dernier Burnley.

A l'inverse, la belle série de Bournemouth (quatre victoires et un match nul) porte les Cherries à la treizième place, à égalité de points avec Wolverhampton (12e), accroché 1-1 par Nottingham Forest, et avec Brentford (11e), battu 1-0 chez la lanterne rouge Sheffield United.