Angleterre: Liverpool gagne encore et revient à un point du top-4

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold (à genou) célèbre son but contre Leicester lundi en Premier League, au King Power Stadium de Leicester.

Liverpool a continué sur sa lancée lundi en enchaînant une septième victoire consécutive, 3-0 à Leicester, et revient à deux journées de la fin à un point du top-4 de Premier League, qualificatif pour la Ligue des champions.

Deux passes décisives de Mo Salah pour deux buts de Curtis Jones ont mis Leicester à genou en moins de quatre minutes (33e, 36e). L'Egyptien a offert une troisième passe à Trent Alexander-Arnold, sur coup franc, pour le but du KO (71e).

Les Reds, avec un sprint final phénoménal, sont peut-être en train de sauver une saison ratée, en revenant comme un boulet de canon vers le sommet du classement.

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avec son joueur Curtis Jones, auteur d'un doublé lundi lors de la victoire 3-0 des Reds sur la pelouse de Leicester, en Premier League. AFP

Loin derrière Manchester City, en position favorable pour le titre avec 85 pts, et son dauphin Arsenal (81 pts), on trouve Newcastle et Manchester United, à égalité à 66 pts mais avec un match en moins. Liverpool en compte désormais 65, à deux journées de la fin.

Pour Leicester, sept ans après son titre de champion inattendu, les deux derniers matches vont avoir un goût de quitte ou double. Les coéquipiers de Jamie Vardy ont un pied en division inférieure, 19e à deux longueurs d'Everton, le dernier non relégable.

La première demi-heure de la rencontre avait pourtant été équilibrée et intense, Leicester commençant très fort pour tenter d'étouffer les hommes de Jürgen Klopp. Mais l'expérience des Reds leur a permis de mettre peu à peu le pied sur le ballon et de calmer les ardeurs de leurs adversaires.

Puis deux éclairs ont déchiré le ciel du King Power Stadium. Salah, d'une longue transversale lumineuse, a d'abord trouvé Curtis Jones dans la surface pour l'ouverture du score (1-0, 33e).

A peine l'engagement donné, le même Salah a servi Jones une deuxième fois, dos au but. L'attaquant s'est retourné et a doublé la mise (2-0, 36e). Dans la minute suivante, Cody Gakpo a eu la balle de 3-0 au bout du pied, mais le gardien danois des Foxes Daniel Iversen a évité le KO total.

En deuxième période, Salah et Alexander-Arnold ont régalé avec une subtile combinaison sur coup franc. Salah a feinté le tir et opéré un léger décalage pour ouvrir l'angle de tir de son coéquipier. La frappe enroulée d'Alexander-Arnold a contourné le mur pour aller se ficher dans la lucarne (3-0, 71e).

Salah a failli parachever son chef d'oeuvre à la 79e minute. Arrivé seul devant Iversen, il a bien fixé le gardien, mais a manqué le cadre.