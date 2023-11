Angleterre: Liverpool passe devant Arsenal, City attendu à Chelsea

Freiné le week-end dernier, Liverpool a remis le turbo contre Brentford (3-0) pour chiper la deuxième place du championnat à Arsenal, grâce à une puissance offensive supérieure, et mettre la pression sur le leader Manchester City, en visite dimanche à Chelsea.

Avant le choc final de la 12e journée, le podium rassemble trois équipes à 27 points chacune. Les Citizens ne doivent pas perdre à Stamford Bridge s'ils veulent occuper seuls la tête de la Premier League avant la trêve internationale.

. Salah porte Liverpool, encore

Les "Reds" ont retrouvé à Anfield leur élan et leur standing, abimés par leur match nul à Luton (1-1) la semaine passée et la défaite 3-2 jeudi à Toulouse en Ligue Europa.

Comme souvent, la différence est venue de leur homme à tout faire, Mohamed Salah, auteur d'un doublé (39e, 62e) qui porte son total à dix buts en douze matches de championnat cette saison.

L'Egyptien n'a pas été le moins du moindre affecté par l'offensive saoudienne lancée pour le recruter, cet été, et il continue sur sa lancée d'un début d'exercice remarquable.

Diogo Jota à Liverpool le 12 novembre 2023 AFP

L'ancien attaquant de l'AS Rome a contrôlé du pied droit une passe parfaite de Darwin Nunez avant de frapper du gauche (39e, 1-0), puis élargi sa palette habituelle d'une tête tranquillement placée sur centre de Kostas Tsimikas (62e, 2-0).

Le troisième pion inscrit par Diogo Jota (74e), d'une frappe lointaine, n'est pas anecdotique puisqu'il permet à l'équipe de Jürgen Klopp de passer devant Arsenal au classement en vertu d'une meilleure différence de buts.

. Aston Villa s'accroche au top-4

Aston Villa parvient à suivre le rythme du groupe de tête après sa victoire 3-1 contre Fulham, dimanche, la treizième consécutive à domicile en Premier League.

L'équipe d'Unai Emery est cinquième (25 pts), à deux points seulement du podium, et dispose d'une avance confortable sur ses poursuivants Manchester United (6e, 21 pts) et Newcastle (7e, 20 pts).

Les "Villains" se sont bien remis de leur troisième défaite de la saison, concédée le week-end dernier à Nottingham, grâce au retour en forme de son attaque, si puissante depuis le début de l'actuel exercice.

John McGinn marque pour Aston Villa à Birmingham le 12 novembre 2023 AFP

Moussa Diaby a poussé le défenseur Antonee Robinson à commettre un but contre son camp (27e), le capitaine John McGinn a fait mouche de l'extérieur de la surface (42e) et Ollie Watkins a mis son sixième but de la saison en Premier League, le onzième toutes compétitions confondues.

. Brighton, élan coupé

La dynamique est beaucoup moins positive du côté de Brighton, à la huitième place (19 pts), après avoir enchaîné une nouvelle contre-performance face à Sheffield United (1-1), l'ancienne lanterne rouge remontée à l'avant-dernière place devant Burnley.

Les "Seagulls", si haut-perchés en début de saison, sont engoncés dans une série de six matches sans victoire. Il faut remonter au 24 septembre contre Bournemouth pour trouver trace de la dernière.

West Ham (9e, 17 pts) talonne Brighton après s'être imposé tardivement 3-2 dimanche contre Nottingham Forest (15e, 13 pts). La première victoire des "Hammers" depuis fin septembre a été permise par un but du milieu Tomas Soucek à la 88e.