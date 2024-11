Angleterre: Liverpool s'envole, Amorim manque ses débuts

Liverpool, même bousculé, s'est sorti dimanche du piège de Southampton (3-2) pour s'envoler en tête de la Premier League, avec huit points d'avance sur Manchester City, le champion en souffrance.

L'entraîneur portugais Ruben Amorim, de son côté, a débuté son mandat à Manchester United par un nul frustrant chez le promu et actuel relégable Ipswich (1-1), malgré un début de match fracassant.

. Liverpool tout en haut

Après douze journées, les "Reds" d'Arne Slot regardent leurs poursuivants de très loin, après avoir amassé un butin de 31 points sur 36 possibles.

C'est huit de plus que le quadruple tenant du titre Manchester City, meurtri par une sévère défaite 4-0 samedi contre Tottenham, et qui leur rend visite dimanche prochain à Anfield. Et c'est neuf de plus que Chelsea, Arsenal et Brighton.

"C'est un sentiment agréable, mais c'est le début de la saison. Nous devons simplement continuer et ne pas penser à ce que font les autres équipes", a commenté, sur Sky Sports, le milieu Dominik Szoboszlai.

Le Hongrois a profité d'une défense fébrile pour ouvrir la voie d'un succès qui apparaissait aisé (30e, 1-0), mais les "Saints" ont montré du courage et de la persévérance pour revenir dans la partie.

La lanterne rouge a égalisé sur un pénalty inscrit en deux temps par Adam Armstrong (42e, 1-1) puis a mené grâce à une contre-attaque conclue par Mateus Fernandes (56e, 1-2).

Mais Liverpool compte dans ses rangs un attaquant redoutable avec Mohamed Salah: l'Egyptien a joué au super-héros en inscrivant un doublé (65e, 83e) qui porte son total à dix buts cette saison en Premier League.

"Pour moi, son premier but est le plus important, car nous avons marqué de nulle part, et après cela, il n'y avait plus qu'à attendre que nous marquions un autre but", a commenté Slot.

. Amorim redescend sur terre

Il s'est décrit en "rêveur" ambitieux, vendredi, mais le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, est vite redescendu sur terre, dimanche à Ipswich (1-1).

Le Portugais de 39 ans a bien eu droit à un départ de rêve, quand Marcus Rashford a marqué après 81 secondes (2e, 0-1), mais Omari Hutchinson a joué les trouble-fête (43e, 1-1) et offert un point mérité au promu.

"Quand vous commencez un match de cette manière, vous marquez et ensuite vous devez contrôler le ballon. Il faut contrôler le tempo du match", a-t-il regretté. "Nous ne pouvons pas le faire pour le moment, mais ils ont essayé", a-t-il commenté sur Sky Sports.

Le nouvel entraîneur de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim, après le match nul (1-1) concédé à Ipswich en championnat le 24 novembre 2024 AFP

Au classement, ce quatrième match nul de la saison (contre quatre victoires et quatre défaites) maintient les "Red Devils" à la douzième place, à six points du podium.

A Portman Road, il a aligné comme attendu une défense à trois, avec Diogo Dalot, Jonny Evans et Matthijs De Ligt, et fait le choix d'aligner l'ailier Marcus Rashford à la pointe de l'attaque, plutôt que les N.9 Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee.

Le choix de (re)lancer Rashford, en petite forme depuis un an et demi, était audacieux et il s'est révélé payant dès la deuxième minute, quand l'international anglais a repris victorieusement un centre d'Amad Diallo.

Mais Manchester United n'a pas été capable de tuer le match, ni de dominer sur la longueur un adversaire accrocheur.

Le jeune ailier Hutchinson (21 ans), en pivot devant Casemiro, a égalisé en enroulant une merveille de frappe, sous les yeux du chanteur Ed Sheeran, supporter de longue date des "Tractor Boys".

Les Mancuniens auraient même pu goûter à la défaite sans des arrêts déterminants d'André Onana devant Sammie Szmodics (11e), Liam Delap (40e) et Conor Chaplin (87e).

"Dans la compréhension du match, je pense qu'on doit beaucoup s'améliorer", a constaté Amorim.

La 12e journée se terminera lundi (21h00) avec le match opposant Newcastle à West Ham.