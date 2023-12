Angleterre: Liverpool sur le trône, Newcastle dévisse

Liverpool, vainqueur à Burnley (2-0), a profité du "Boxing Day" pour monter sur le trône de la Premier League, deux jours avant la réception de West Ham par Arsenal, leader avant le coup d'envoi d'une 19e journée où Newcastle a encore perdu.

. Liverpool en patron

Les Reds ont maîtrisé dans un match à sens unique l'avant-dernier Burnley et repris de l'élan après avoir été contrariés par Manchester United (0-0) et Arsenal (1-1) lors des deux journées précédentes.

"Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions ces derniers temps et nous n'en avons pas exploité beaucoup, mais en fin de compte, il s'agit d'être performant. Nous avons joué quatre matches en dix jours et il faut en passer par là", a apprécié Jürgen Klopp sur Amazon Prime.

Ses Reds sont repartis de Turf Moor avec un total de 42 points, soit deux de plus qu'Arsenal, hôte de West Ham jeudi, et trois de plus que le troisième Aston Villa, en déplacement mardi soir à Manchester United.

La victoire a été initiée par Darwin Nunez (6e) et scellée par Diogo Jota (90e), entré en jeu à la place de l'Uruguayen six minutes plus tôt, pour sa première apparition après un mois d'absence sur blessure.

Nunez a laissé derrière lui une série de douze matches sans marquer avec les Reds, toutes compétitions confondues. Il faut remonter au 1er novembre pour trouver trace de son précédent but en championnat.

Le Portugais Diogo Jota, auteur du deuxième but de Liverpool contre Burnley le 26 décembre 2023 AFP

Il aurait pu être rejoint par Harvey Elliott (57e), mais le but du jeune milieu anglais a été invalidé pour un hors jeu de Mohamed Salah, lequel a aussi tiré sur le dessus de la barre transversale (34e) dans une rencontre où Burnley n'a pas cadré le moindre tir.

Klopp se satisfera du résultat acquis, de surcroît, en reposant certains cadres au coup d'envoi comme Luis Diaz et Dominik Szoboszlai, six jours avant son prochain match, le 1er janvier contre Newcastle.

. Newcastle abattu par Forest et Wood

Le trou d'air s'étire pour Newcastle avec une quatrième défaite en cinq matches de championnat, mardi contre Nottingham Forest (3-1) au coeur d'une période où les Magpies ont été éliminés des compétitions européennes et de la Coupe de la Ligue.

À St James' Park, Alexander Isak sur penalty (25e) leur a pourtant rapidement permis de prendre les devants. Mais un ancien de la maison, Chris Wood, a fait du petit bois avec la défense locale, éparpillée sur des contre-attaques rondement menées (45e+1, 53e, 60e).

En seconde période, "nous n'avons pas très bien joué", a admis l'entraîneur Eddie Howe auprès de la BBC. "Ils étaient menaçants dans les transitions et nous avons été punis".

Au classement, la septième place de Newcastle (29 points) est désormais à portée de Manchester United (8e, 28 pts) ou Brighton (9e, 27 pts), engagés plus tard dans la 19e journée.

Chris Wood, auteur d'un triplé pour Nottingham Forest contre Newcastle le 26 décembre 2023 AFP

À l'inverse pour Nottingham, cette première victoire depuis le 5 novembre a le goût de l'espoir. C'est aussi la première depuis la nomination de l'entraîneur Nuno Espirito Santo la semaine passée.

. Luton inarrêtable

Le succès était d'autant plus indispensable pour Forest, seizième (17 pts), que le premier relégable, Luton (18e, 15 pts), s'est aussi imposé 3-2 chez la lanterne rouge Sheffield United (20e, 9 pts).

Déjà vainqueur samedi de Newcastle (1-0), Luton a empoché deux victoires en l'espace de quatre jours, soit autant que lors des 17 journées précédentes du championnat.

Cette belle série, construite mardi avec l'aide de deux buts contre son camp de Sheffield, est d'autant plus miraculeuse qu'elle survient dix jours après l'arrêt cardiaque de son capitaine Tom Lockyer contre Bournemouth, un match qu'il lui faudra rejouer.

Bournemouth, de son côté, n'en finit plus d'impressionner sous les ordres d'Andoni Iraola.

Le jeune entraîneur espagnol a obtenu mardi contre Fulham (3-0) sa sixième victoire en sept matches (avec un match nul au milieu), une trajectoire vertueuse qui porte les Cherries à la dixième place.