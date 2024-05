Angleterre: Liverpool surclasse Tottenham et fait le bonheur d'Aston Villa

Le défenseur écossais de Liverpool Andrew Robertson (c) vient de marquer le 2e but des Reds contre Tottenham, le 5 mai 2024 à Liverpool

Liverpool a surclassé Tottenham 4-2 dimanche pour l'avant-dernier match de Jürgen Klopp à Anfield, un résultat bienvenu pour Aston Villa, battu 1-0 à Brighton mais plus très loin d'une qualification pour la Ligue des champions.

Dans l'autre rencontre du jour, Chelsea n'a fait qu'une bouchée de West Ham (5-0) pour revenir à deux points de la sixième place, actuellement détenue par Newcastle et synonyme d'Europe la saison prochaine.

. Pour Tottenham, la C1 s'éloigne

Trop loin du titre promis à Arsenal (1er, 83 pts) ou Manchester City (2e, 82 pts), déjà qualifié pour la Ligue des champions 2024-2025, Liverpool (3e, 78 pts) a quand même assuré le spectacle, deux semaines avant la "der" de Klopp à Anfield Road.

Question motivation, "les garçons ont montré aujourd'hui que les trois points suffisent pour faire de cet endroit un lieu spécial. Et Anfield était un endroit spécial aujourd'hui encore", a commenté l'Allemand sur Sky Sports.

Mohamed Salah, fâché avec son entraîneur le week-end dernier à West Ham, a lancé les hostilités (16e, 1-0), Andy Robertson (45e, 2-0) et Cody Gakpo ont prolongé la fête (50e, 3-0), avant un missile en lucarne de Harvey Elliott (59e, 4-0).

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp (g) et celui de Tottenham Ange Postecoglou, le 5 mai 2024 à Liverpool AFP

La défense guidée par Virgil van Dijk et Jarell Quansah, de nouveau préféré à Ibrahima Konaté, a cependant pris l'eau ensuite sous les coups de Richarlison (72e, 4-1) et Heung-Min Son (77e, 4-2).

Tottenham a subi sa quatrième défaite d'affilée en championnat, après des revers contre Newcastle, Arsenal et Chelsea, une mauvaise série qui relègue les Londoniens à sept points d'Aston Villa (4e, 67 pts).

Les derniers résultats sont "très décevants mais je pense que nous sommes sur la bonne voie", a tenté de positiver le capitaine, Son. "Il ne faut pas oublier que c'est la première saison de l'entraîneur (Ange Postecoglou) et que nous avions quelques nouveaux joueurs qui évoluaient pour la première fois en Premier League".

Les "Spurs" ont certes un match en retard à disputer, le 14 mai, mais ce sera contre le triple tenant du titre Manchester City.

Aston Villa n'a pas été meilleur, dimanche à Brighton, où il n'a cadré qu'un seul tir, celui de Moussa Diaby à la sixième minute.

L'attaquant brésilien de Brighton Joao Pedro marque un penalty en deux temps contre Aston Villa, le 5 mai 2024 à Brighton AFP

Ils ont pris la marée face à des "Seagulls" bien plus entreprenants mais longtemps frustrés par la réussite de Robin Olsen, la doublure du gardien argentin Emiliano Martinez, blessé.

Le Suédois de 34 ans a pris le dessus sur Pascal Gross (45e+4) et Joao Pedro (63e), été sauvé par la VAR sur un but de Gross (68e), hors jeu. Il a même arrêté un pénalty de Joao Pedro, mais l'attaquant brésilien a bien suivi et marqué de la tête (87e, 1-0).

. Chelsea regarde vers l'Europe

L'attaquant de Chelsea Nicolas Jackson (d) accroché par le milieu de West Ham James Ward-Prowse, le 5 mai 2024 au stade de Stamford Bridge à Londres AFP

Les "Blues" ont régalé leurs supporters à Stamford Bridge avec cinq buts marqués, aucun encaissé, et une remontée à la septième place, deux points derrière Newcastle (6e, 56 pts).

Une qualification en Ligue Europa Conférence, voire en Ligue Europa, n'est plus un doux rêve pour les hommes de Mauricio Pochettino au bout d'une saison longtemps décevante.

"Nous devons conserver cette dynamique et continuer à y croire", a réagi l'entraîneur argentin au micro de Sky Sports. "C'est étape par étape, mais le plus important c'est la mentalité".

Son équipe a démarré son match tambour battant, avec trois buts dans les trente-six premières minutes, et remis le turbo après la pause avec un but de Nicolas Jackson (48e, 4-0), crédité ensuite d'un doublé (80e, 5-0).

Le festival offensif a été lancé par le jeune artificier en chef, Cole Palmer (15e, 1-0), auteur de son 21e but de la saison en Premier League, à la veille de son 22e anniversaire.

Les joueurs de Chelsea Christopher Nkunku (g) et Conor Gallagher à la fin du match contre West Ham, le 5 mai 2024 au stade de Stamford Bridge à Londres AFP

Il reste trois matches à Chelsea pour consolider son objectif européen, face à Nottingham Forest, Brighton (match en retard) et Bournemouth.

Les Londoniens pourront en outre compter sur le renfort de Christopher Nkunku, entré à la 77e minute dimanche, plus de deux mois après sa dernière apparition, le 25 février en finale de la Coupe de la Ligue.