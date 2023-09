Angleterre: Manchester City chute, le peloton se resserre

Le groupe de tête s'est resserré samedi en Angleterre après la chute de Manchester City, une première cette saison dans laquelle s'est engouffrée le nouveau dauphin Tottenham et Arsenal, chez qui le leader se rend le week-end prochain avec un petit point d'avance.

Le champion en titre, jusqu'ici impérial avec six victoires en six journées, a trébuché à Wolverhampton (2-1), et le suspense a été totalement relancé par le succès de Tottenham, dans le temps additionnel contre Liverpool (2-1), et celui d'Arsenal à Bournemouth (4-0).

Entre les Citizens et le sixième Brighton, mis KO chez le cinquième Aston Villa (6-1), il n'y a plus que trois points d'écart. Liverpool, quatrième, reste dans le peloton malgré sa défaite, extrêmement cruelle, à Tottenham.

Les Reds ont résisté vaillamment, à neuf contre onze, mais ils ont fini par craquer sur un but contre son camp de Joël Matip à la 96e minute.

Ils ont joué à dix après le carton rouge de Curtis Jones (26e), puis à neuf après le deuxième carton jaune reçu par Diogo Jota (69e), entré à la mi-temps pour remplacer Cody Gakpo, blessé en inscrivant le but de l'égalisation (45e+4, 1-1).

Liverpool a été lesé par une "importante erreur humaine" de l'équipe d'arbitrage qui a invalidé un but de Luis Diaz à la 34e minute, sans recourir à la VAR, a reconnu après coup l'association des arbitres professionnels de football anglais (PGMOL).

Reconnaître ses torts, "ça n'aide pas, on n'a pas eu les points (de la victoire, ndlr). Cela a changé le cours du match", a pesté l'entraîneur Jürgen Klopp.

Arsenal-City à venir

Tottenham étire son invincibilité en Premier League et vient titiller Manchester City, le géant déjà sonné mercredi par son élimination contre Newcastle en Coupe de la Ligue.

"Quand vous gagnez quatre fois d'affilée la Coupe de la Ligue, plus la Premier League, et un triplé (championnat, coupe d'Angleterre et Ligue des champions en 2023), ce n'est pas de la suffisance", a affirmé Pep Guardiola au micro de Sky Sports, sans perdre son exigence: "On doit faire plus, et même quand on gagne", a insisté l'entraîneur des Citizens.

Il faudra se remobiliser mercredi à Leipzig en Ligue des champions, puis à Londres le 8 octobre.

Le milieu de terrain d'Arsenal Bukayo Saka frappe lors du match de Premier League entre Bournemouth et Arsenal au Vitality Stadium de Bournemouth, le 30 Septembre 2023 AFP

Arsenal débarquera dans son Emirates avec l'élan d'une facile victoire 4-0 contre Bournemouth acquise samedi, quatre jours avant son déplacement à Lens dans la grande Coupe d'Europe.

L'équipe de Mikel Arteta a facilement croqué les Cherries avec des nouveaux buts de Bukayo Saka et Martin Odegaard. Cerise sur le gâteau, ces derniers ont délaissé leur rôle de tireurs de penalty pour permettre à la recrue Kai Havertz, peu efficace depuis son arrivée cet été de Chelsea, de marquer son premier but.

Newcastle a battu 2-0 le promu Burnley, quatre jours avant de recevoir le Paris Saint-Germain, mercredi en C1. Les Magpies sont huitièmes, un point derrière West Ham qui a dominé Sheffield (2-0).

Manchester United replonge

Manchester United a de son côté replongé, samedi, en perdant 1-0 à domicile face à Crystal Palace, quatre jours après avoir dominé les Londoniens 3-0 en Coupe de la Ligue. La quatrième défaite des Red Devils, une semaine après une timide éclaircie contre Burnley (1-0), les place au 10e rang du championnat.

Le milieu de terrain de Manchester United Casemiro fait une tête face au défenseur de Crystal Palace Marc Guehi lors du match de Premier League entre Manchester United et Crystal Palace au Old Trafford de Manchester le 30 septembre 2023 AFP

"On a concédé seulement trois occasions durant tout le match" et, devant, "on s'est mis en bonnes positions mais on a fait les mauvais choix", donc "c'est frustrant", a retenu l'entraîneur Erik Ten Hag, à la peine pour sa deuxième saison sur le banc mancunien.

Dans un choc entre mal-classés, le Petit Poucet du championnat Luton Town a été le plus fort contre Everton (2-1). Les "Hatters" (chapeliers) empochent une première victoire depuis leur retour dans l'élite, une semaine après un premier point gagné contre Wolverhampton.

Ces quatre points permettent à Luton (17e) de sortir pour la première fois de la zone de relégation, avec dans les bagages un match en retard à disputer mardi contre Burnley.

Dans le haut de tableau, Brighton a été complètement mis KO par Aston Villa (6-1), cinq jours avant son déplacement à Marseille en Ligue Europa.

Les "Seagulls" ont totalement perdu pied en première période avec trois buts encaissés en l'espace de 12 minutes: d'abord par Ollie Watkins (14e, 21e), puis un but contre son camp de Pervis Estupinan sur une frappe de Moussa Diaby (26e, 3-0). L'entrant Ansu Fati (50e, 3-1) a esquissé l'espoir d'un renversement, mais Aston Villa a remis trois buts derrière.