Angleterre: Manchester City déjà fauché

Le milieu de terrain de Manchester City Phi Foden lors du match perdu à domicile face à Tottenham, le 23 août 2025

+Les fantômes de la dernière saison ont ressurgi dès la 2e journée de Premier League pour Manchester City, battu 2-0 samedi à domicile par une équipe de Tottenham partie en trombe sous la baguette de Thomas Frank.

L'équipe de Pep Guardiola a perdu le défenseur Rayan Aït-Nouri sur blessure, des certitudes défensivement et l'élan de la victoire inaugurale contre Wolverhampton (4-0), le tout en 90 minutes.

Les maux des Citizens sont apparus en grand avant la pause, avec la sortie du latéral algérien (23e) puis les deux buts encaissés, signés Brennan Johnson (35e) et Joao Palhinha (45e+2).

Ils ont plié face à l'énergie de Richarlison, l'homme en forme des Spurs impliqué sur les deux buts, et face à leurs propres errements défensifs.

Le gardien anglais James Trafford, préféré à Ederson, a peut-être aussi laissé filer le costume de N.1, avec une sortie en dehors de la surface qui aurait pu lui valoir un carton rouge, puis une relance catastrophique plein axe sur le deuxième but.

"Nous avons manqué les choses simples avec le ballon. Nous avons perdu contre une équipe pleine de qualités", a commenté Guardiola sur TNT Sports. "Le résultat n'est pas bon, mais le chemin est long et nous allons tirer des enseignements de ce match", s'est-il projeté.

Tottenham solide et efficace

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank, lors du succès sur la pelouse de Manchester City, le 23 août 2025 AFP

Les Citizens sortent d'une saison pénible marquée par de nombreuses blessures, notamment celle de Rodri, et par une baisse de niveau spectaculaire, notamment en championnat.

Ils avaient sauvé les meubles en terminant sur le podium mais subi un nombre très inhabituel de défaites, neuf au total. Or, la première n'était survenue qu'à la 10e journée, début novembre.

Samedi, la seule bonne nouvelle pour eux est venue de Rodri: le Ballon d'or espagnol a rejoué, en seconde période, pour la première fois depuis une blessure subie cet été au Mondial des clubs.

Les malheurs de Manchester City ne doivent pas atténuer la performance de haut-niveau réalisée par Tottenham, une semaine après le succès inaugural contre le promu Burnley (3-0).

Le nouvel entraîneur, Thomas Frank, a apporté la solidité défensive qui a fait cruellement défaut aux Spurs d'Ange Postecoglou la saison dernière, achevée sur une catastrophique 17e place.

Ses débuts sont d'autant plus impressionnants qu'ils s'inscrivent dans un mercato poussif. Tottenham a échoué à attirer Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) et s'est fait souffler Eberechi Eze (Crystal Palace) par Arsenal, le rival du nord de Londres.

En plus, deux cadres sont blessés, James Maddison et Dejan Kulusevski, et le capitaine Heung-Min Son a mis les voiles cet été, direction les Etats-Unis.

"Je pense qu'on a montré aujourd'hui que nous avions un effectif solide, un groupe de joueurs fort dans lequel je crois beaucoup. Bien sûr, on aimerait l'enrichir un peu, mais seulement si cela renforce l'équipe", a réagi Frank au micro du diffuseur anglais.

Son ancienne équipe, Brentford, a signé un premier succès cette saison, samedi dans l'ouest de Londres contre Aston Villa (1-0). L'attaquant burkinabé Dango Ouattara, principale recrue de l'été, n'a mis que 13 minutes pour marquer lors de son premier match.

Sunderland et son entraîneur français Régis Le Bris, auteurs d'un démarrage en fanfare la semaine dernière (3-0 contre West Ham), n'ont eux pas réussi à enchaîner contre Burnley, un autre promu, vainqueur 2-0.