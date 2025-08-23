Angleterre: Manchester City déjà fauché, belle journée pour Arsenal

Le milieu de terrain de Manchester City Phi Foden lors du match perdu à domicile face à Tottenham, le 23 août 2025

Les supporters d'Arsenal ont été gâtés samedi avec un succès 5-0 contre Leeds et l'arrivée du virevoltant attaquant Eberechi Eze, un double bonheur qui contraste avec les malheurs de Manchester City, battu 2-0 par Tottenham dès la 2e journée.

C'était jour de fête à l'Emirates pour le premier match de la saison à la maison: une superbe ovation avant le coup d'envoi pour "Ebs", fraîchement arrivé de Crystal Palace, et un festival offensif ensuite face à un promu dépassé.

"On sentait déjà quelque chose de spécial dans l'atmosphère avant le match et je pense que nous pouvons être très fiers de la façon dont nous avons joué, dont nous avons dominé le match, sans concéder aucun tir, pratiquement, et sans prendre de but", a commenté Mikel Arteta.

Les seuls nuages, pour l'entraîneur, sont venus des sorties sur blessure du capitaine Martin Odegaard (épaule) et de l'ailier Bukayo Saka (ischio-jambiers), un des buteurs (45e+1, 2-0).

Les Londoniens ont débloqué la partie sur un coup de pied arrêté, leur arme préférée déjà utilisée le week-end dernier à Manchester United (1-0), avec Jurriën Timber cette fois à la réception d'un corner (34e, 1-0).

Le latéral droit néerlandais a réalisé un match majuscule, avec une passe décisive pour Saka et un deuxième but (56e, 4-0), encore sur corner.

L'attaquant suédois d'Arsenal Viktor Gyokeres célèbre son but inscrit face à Leeds, à Londres, le 23 août 2025 AFP

Viktor Gyökeres a également ravi ses nouveaux supporters au bout d'un slalom dans la surface (48e, 3-0), le premier but en Premier League de l'attaquant suédois venu du Sporting.

Le joueur de 27 ans a doublé la mise dans le temps additionnel (90e+5, 5-0) sur un pénalty obtenu par le très jeune attaquant Max Dowman, 15 ans seulement et plein de culot après son entrée.

"Le chemin est long"

L'ambiance était toute autre à l'Etihad, où Manchester City a chuté pour sa première à domicile, une semaine après une victoire porteuse d'espoir en ouverture contre Wolverhampton (4-0).

L'équipe de Pep Guardiola, fébrile défensivement, s'est faite punir par Tottenham en première période; face à Brennan Johnson (35e) puis Joao Palhinha (45e+2), lequel a profité d'une relance catastrophique de James Trafford, jeune gardien anglais préféré à Ederson.

"Nous avons manqué les choses simples avec le ballon. Nous avons perdu contre une équipe pleine de qualités", a commenté Guardiola sur TNT Sports. "Le résultat n'est pas bon, mais le chemin est long et nous allons tirer des enseignements de ce match".

Les Citizens sortent d'une saison pénible marquée par de nombreuses blessures, notamment celle de Rodri, et par une baisse de niveau spectaculaire, notamment en championnat.

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank, lors du succès sur la pelouse de Manchester City, le 23 août 2025 AFP

Ils avaient sauvé les meubles en terminant sur le podium mais subi un nombre très inhabituel de défaites, neuf au total. Or, la première n'était survenue qu'à la 10e journée, début novembre.

Samedi, la seule bonne nouvelle pour eux est venue de Rodri: le Ballon d'or espagnol a rejoué, en seconde période, pour la première fois depuis une blessure subie cet été au Mondial des clubs.

Le Bris battu

Les malheurs de Manchester City ne doivent pas atténuer la performance de haut-niveau réalisée par Tottenham, une semaine après le succès inaugural contre le promu Burnley (3-0).

Le nouvel entraîneur, Thomas Frank, a apporté la solidité défensive qui a fait cruellement défaut aux Spurs d'Ange Postecoglou la saison dernière, achevée sur une catastrophique 17e place.

"Les principes défensifs et l'état d'esprit sont essentiels. Nous avons besoin de cet état d'esprit pour remporter des matches comme celui-ci", a commenté le Danois.

Son ancienne équipe, Brentford, a signé un premier succès cette saison, samedi dans l'ouest de Londres contre Aston Villa (1-0). L'attaquant burkinabé Dango Ouattara, principale recrue de l'été, n'a mis que 13 minutes pour marquer lors de son premier match.

Sunderland et son entraîneur français Régis Le Bris, auteurs d'un démarrage en fanfare la semaine dernière (3-0 contre West Ham), n'ont eux pas réussi à enchaîner contre Burnley, un autre promu, vainqueur 2-0.