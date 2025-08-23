Angleterre: Manchester City déjà fauché, belle journée pour Arsenal

Le
23 Aoû. 2025 à 14h46 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le milieu de terrain de Manchester City Phi Foden lors du match perdu à domicile face à Tottenham, le 23 août 2025

Le milieu de terrain de Manchester City Phi Foden lors du match perdu à domicile face à Tottenham, le 23 août 2025

AFP
Darren Staples
Partager 4 minutes de lecture

Les supporters d'Arsenal ont été gâtés samedi avec un succès 5-0 contre Leeds et l'arrivée du virevoltant attaquant Eberechi Eze, un double bonheur qui contraste avec les malheurs de Manchester City, battu 2-0 par Tottenham dès la 2e journée.

C'était jour de fête à l'Emirates pour le premier match de la saison à la maison: une superbe ovation avant le coup d'envoi pour "Ebs", fraîchement arrivé de Crystal Palace, et un festival offensif ensuite face à un promu dépassé.

"On sentait déjà quelque chose de spécial dans l'atmosphère avant le match et je pense que nous pouvons être très fiers de la façon dont nous avons joué, dont nous avons dominé le match, sans concéder aucun tir, pratiquement, et sans prendre de but", a commenté Mikel Arteta.

Les seuls nuages, pour l'entraîneur, sont venus des sorties sur blessure du capitaine Martin Odegaard (épaule) et de l'ailier Bukayo Saka (ischio-jambiers), un des buteurs (45e+1, 2-0).

Les Londoniens ont débloqué la partie sur un coup de pied arrêté, leur arme préférée déjà utilisée le week-end dernier à Manchester United (1-0), avec Jurriën Timber cette fois à la réception d'un corner (34e, 1-0).

Le latéral droit néerlandais a réalisé un match majuscule, avec une passe décisive pour Saka et un deuxième but (56e, 4-0), encore sur corner.

L'attaquant suédois d'Arsenal Viktor Gyokeres célèbre son but inscrit face à Leeds, à Londres, le 23 août 2025

L'attaquant suédois d'Arsenal Viktor Gyokeres célèbre son but inscrit face à Leeds, à Londres, le 23 août 2025

AFP
HENRY NICHOLLS

Viktor Gyökeres a également ravi ses nouveaux supporters au bout d'un slalom dans la surface (48e, 3-0), le premier but en Premier League de l'attaquant suédois venu du Sporting.

Le joueur de 27 ans a doublé la mise dans le temps additionnel (90e+5, 5-0) sur un pénalty obtenu par le très jeune attaquant Max Dowman, 15 ans seulement et plein de culot après son entrée.

"Le chemin est long"

L'ambiance était toute autre à l'Etihad, où Manchester City a chuté pour sa première à domicile, une semaine après une victoire porteuse d'espoir en ouverture contre Wolverhampton (4-0).

L'équipe de Pep Guardiola, fébrile défensivement, s'est faite punir par Tottenham en première période; face à Brennan Johnson (35e) puis Joao Palhinha (45e+2), lequel a profité d'une relance catastrophique de James Trafford, jeune gardien anglais préféré à Ederson.

"Nous avons manqué les choses simples avec le ballon. Nous avons perdu contre une équipe pleine de qualités", a commenté Guardiola sur TNT Sports. "Le résultat n'est pas bon, mais le chemin est long et nous allons tirer des enseignements de ce match".

Les Citizens sortent d'une saison pénible marquée par de nombreuses blessures, notamment celle de Rodri, et par une baisse de niveau spectaculaire, notamment en championnat.

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank, lors du succès sur la pelouse de Manchester City, le 23 août 2025

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank, lors du succès sur la pelouse de Manchester City, le 23 août 2025

AFP
Darren Staples

Ils avaient sauvé les meubles en terminant sur le podium mais subi un nombre très inhabituel de défaites, neuf au total. Or, la première n'était survenue qu'à la 10e journée, début novembre.

Samedi, la seule bonne nouvelle pour eux est venue de Rodri: le Ballon d'or espagnol a rejoué, en seconde période, pour la première fois depuis une blessure subie cet été au Mondial des clubs.

Le Bris battu

Les malheurs de Manchester City ne doivent pas atténuer la performance de haut-niveau réalisée par Tottenham, une semaine après le succès inaugural contre le promu Burnley (3-0).

Le nouvel entraîneur, Thomas Frank, a apporté la solidité défensive qui a fait cruellement défaut aux Spurs d'Ange Postecoglou la saison dernière, achevée sur une catastrophique 17e place.

"Les principes défensifs et l'état d'esprit sont essentiels. Nous avons besoin de cet état d'esprit pour remporter des matches comme celui-ci", a commenté le Danois.

Son ancienne équipe, Brentford, a signé un premier succès cette saison, samedi dans l'ouest de Londres contre Aston Villa (1-0). L'attaquant burkinabé Dango Ouattara, principale recrue de l'été, n'a mis que 13 minutes pour marquer lors de son premier match.

Sunderland et son entraîneur français Régis Le Bris, auteurs d'un démarrage en fanfare la semaine dernière (3-0 contre West Ham), n'ont eux pas réussi à enchaîner contre Burnley, un autre promu, vainqueur 2-0.

Sport
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - Sport

L'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang lors de la victoire de l'OM contre le Paris FC en Ligue 1 le 23 août 2025 au stade Vélodrome
Sport

Ligue 1: l'OM dit "merci Aubameyang !"

Le Sud-Africain Handre Pollard tape un coup de pied lors de la rencontre de Rugby Championship face à l'Australie, à Cape Town en Afrique du Sud, le 23 août 2025
Sport

Rugby Championship: l'Afrique du Sud tient sa revanche contre l'Australie

Le sprinteur belge Jasper Philipsen célèbre sa victoire lors de la première étape du Tour d'Espagne, à Novara, en Italie, le 23 août 2025
Sport

Tour d'Espagne: Philipsen remporte la 1re étape au sprint et endosse le maillot rouge

51.50853, -0.12574

À la une

Afrique

"Ce serait une victoire symbolique forte": la mort du chef de Boko Haram, Bakoura, annoncée par l'armée au Niger

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

Afrique

Comment fonctionne l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

Afrique

"Des mesures infondées" : le Sénégal réagit aux sanctions de Trump visant un magistrat sénégalais travaillant à la CPI

International

Russie - Ukraine: la perspective d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine s'éloigne

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qualifiés en demi-finales