Angleterre: Manchester City dérape, Liverpool fonce en tête

Manchester City a connu la défaite pour la première fois depuis décembre en Premier League, samedi à Bournemouth (2-1), et Liverpool en a profité pour reprendre les commandes grâce à sa huitième victoire en dix matches.

Le championnat d'Angleterre a connu deux surprises coup sur coup avec le revers des quadruples tenants du titre chez les "Cherries", quelques heures après celui d'Arsenal, son dauphin des deux dernières saisons, à Newcastle (1-0).

En embuscade, le troisième larron Liverpool s'est hissé sur le fauteuil de leader (25 pts) après avoir renversé Brighton 2-1 samedi à Anfield.

Derrière les "Reds", suivent désormais Manchester City (2e, 23 pts) puis... Nottingham Forest (3e, 19 pts), la grande surprise du début de saison, qui a enchaîné un troisième succès d'affilée aux dépens de West Ham (3-0).

Arsenal (4e, 18 pts) est tombé du podium et pourrait glisser davantage au classement en fonction des résultats d'Aston Villa (5e, 18 pts) et de Chelsea (6e, 17 pts), dimanche.

L'espoir de titre s'est encore davantage dissipé pour les "Gunners", battus 2-0 à Bournemouth puis accrochés 2-2 par Liverpool lors des précédentes journées, et qui se rendent à Chelsea le week-end prochain.

L'équipe de Mikel Arteta n'a remporté qu'un point sur ces trois derniers matches et s'est montrée plutôt apathique, en tout cas inoffensive, samedi à St James' Park, avec un seul tir cadré.

Sa défense, la meilleure de Premier League l'an dernier, a de nouveau été prise à défaut sur un centre d'Anthony Gordon repris de la tête par Alexander Isak, laissé trop seul par les défenseurs centraux Gabriel et William Saliba (12e, 1-0).

Incroyable Forest

Heureusement pour Arsenal, Manchester City a connu une contre-performance similaire à Bournemouth en fin d'après-midi. Les hommes de Pep Guardiola n'avaient plus perdu en championnat depuis décembre 2023 à Aston Villa.

"Aujourd'hui, nous n'avons pas pu gérer leur intensité. C'est pourquoi nous avons perdu le match", a commenté l'entraîneur espagnol.

Les Mancuniens étaient invaincus depuis 32 matches en Premier League avant de céder face à Antoine Semenyo (9e, 1-0) et Evanilson (64e, 2-0). Le défenseur Josko Gvardiol (83e, 2-1) a réduit l'écart, en vain.

Mohamed Salah marque pour Liverpool contre Brighton, le 2 novembre 2024 à Anfield AFP

Liverpool s'est aussi fait surprendre par un but de Ferdi Kadioglu (14e, 0-1) mais le club de la Mersey a réussi à renverser le match, en seconde période et en l'espace de trois minutes, par Cody Gakpo (69e, 1-1) et Mohamed Salah (72e, 2-1).

"Plus que la position (au classement, ndlr) dans laquelle nous nous trouvons, le fait d'affronter une équipe comme celle-ci, d'être mené 1-0 et de pouvoir gagner finalement 2-1 me donne beaucoup de confiance", s'est réjoui le nouvel entraîneur Arne Slot.

Les "Reds" ont en revanche perdu sur blessure le défenseur français Ibrahima Konaté, touché à une épaule et contraint de laisser sa place à la mi-temps.

Un autre club au maillot rouge a le vent en poupe en Angleterre: Nottingham Forest, dix-septième en fin de saison dernière, a signé un carton contre West Ham (3-0) qui l'emmène sur le podium.

Le huitième but de Chris Wood (28e, 1-0) a tracé la voie d'un succès d'autant plus aisé que leurs visiteurs ont joué longtemps en infériorité, affaiblis par l'expulsion d'Edson Alvarez (45e+3) avant la pause.

Il faut remonter à 1999 pour voir Nottingham Forest enchaîner trois victoires successives dans l'élite du championnat d'Angleterre.

Le promu Ipswich a failli obtenir sa première victoire de la saison, samedi contre Leicester (1-1), mais Jordan Ayew a gâché la fête en égalisant dans le temps additionnel.