Angleterre: Manchester City en champion, United en enfer

L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre le troisième but de l'équipe lors du match de Premier League anglaise entre West Ham United et Manchester City au London Stadium, à Londres, le 16 septembre 2023

Secoué comme rarement, Manchester City a eu une réaction de champion sur la pelouse de West Ham (3-1) pour conserver son élan en tête de la Premier League, samedi, bien loin des tourments du voisin et rival Manchester United, battu 3-1 à domicile par Brighton.

Menés à partir de la 36e minute, les Citizens ont renversé West Ham grâce au premier but en Premier League de l'ancien Rennais Jérémy Doku (46e) et deux réalisations de Bernardo Silva (76e) et Erling Haaland (86e).

A Londres, les champions d'Europe et d'Angleterre ont empilé une cinquième victoire en cinq matches (15 points) pour conserver leur avance sur Tottenham (2e, 13 pts), vainqueur de Sheffield 2-1 sur le gong, et devant Liverpool (3e, 13 pts) vainqueur 3-1 à Wolverhampton.

Mais les hommes de Pep Guardiola ont souffert, pourtant.

Les Hammers les ont assommés assez tôt dans la partie sur une tête plongeante de la recrue en or James Ward-Prowse (36e), ex-milieu de Southampton, auteur de deux buts et trois passes décisives en quatre matches.

Et Alphonse Areola a multiplié les parades éclatantes durant toute la partie, avec une mention spéciale pour la septième minute, folle, où il a repoussé des têtes de Rodri et Ruben Dias.

Pour les Citizens, il ne fallait pas se rater tant leurs poursuivants poussent fort, derrière.

Tottenham s'est fait malmener par le promu Sheffield, mais a trouvé la lumière grâce à Richarlison, pourtant en petite forme ces dernières semaines, devenu sauveur des Spurs avec un but (90e+8) et une passe décisive pour Dejan Kulusevski (90e+10) dans le temps additionnel.

Salah partout

Mené après sept minutes, Liverpool a aussi réussi à finalement faire respecter son rang sur le tard à Wolverhampton (3-1), sans son capitaine Virgil van Dijk suspendu, mais avec son buteur vedette Mohamed Salah, encore dans tous les bons coups.

Le défenseur écossais de Liverpool Andrew Robertson célèbre avec l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah pendant le match de Premier League entre Wolverhampton Wanderers et Liverpool à Wolverhampton, le 16 septembre 2023 AFP

L'Egyptien, imperméable à l'offensive saoudienne cet été pour le recruter, a délivré deux passes décisives pour Cody Gakpo (55e), Andy Robertson (85e), et était tout proche d'en offrir une troisième sur le tir de Harvey Elliott, dévié par Hugo Bueno dans son propre but (90e+1).

"Renverser les matches, ça aide dans une saison, mais on ne peut pas se reposer là-dessus, on ne peut pas", a insisté l'entraîneur Jürgen Klopp au micro de la BBC.

Dans un autre match disputé samedi, Aston Villa (8e, 7 pts) s'est aussi montré renversant face à Crystal Palace (3-1), marquant le premier de ses trois buts à la 87e minute.

Le promu Luton, lanterne rouge, n'a toujours pas réussi à inscrire son premier point dans l'élite. Fulham et Carlos Vinicius (65e, 1-0) l'en ont empêché.

Parler de crise pour le Petit poucet de Premier League serait probablement un abus, mais cela sied parfaitement à la situation de Manchester United, plus que jamais en crise à quatre jours d'une entame corsée en Ligue des champions, mercredi, chez le Bayern Munich.

Le manager néerlandais de Manchester United, Erik ten Hag et le milieu de terrain portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, lors du match de Premier League anglaise entre Manchester United et Brighton and Hove Albion à Old Trafford, le 16 septembre 2023 AFP

Le club patauge dans des remous extra-sportifs (Antony et Jadon Sancho écartés, processus de vente du club sans lisibilité...) et s'enfonce encore dans le ventre mou du championnat, à la douzième place, après sa défaite contre Brighton, déjà la troisième en cinq journées.

Certes, le pedigree du visiteur invite à la nuance, les "Seagulls" de Brighton (4es) étant désormais habitués à voler dans les hautes sphères de la Premier League. Mais cela n'allégera pas la pression autour d'Erik ten Hag, entraîneur démuni et un peu malchanceux.

Samedi, le Néerlandais a assisté au but de Danny Welbeck (20e), un ancien de Manchester United, et à l'invalidation de celui de Rasmus Hojlund, recrue danoise de 20 ans en qui il place énormément d'espoir. L'ex-attaquant de l'Atalanta a marqué pour sa première à Old Trafford, mais le ballon était sorti du terrain avant le centre de Marcus Rashford (40e).