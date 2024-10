Angleterre: Manchester City prend la tête, sans éclat

Erling Haaland, auteur du but de la victoire pour Manchester City face à Southampton, le 26 octobre 2024 à l'Etihad Stadium

Manchester City a battu sans grande marge le mal-classé Southampton (1-0) samedi pour prendre la tête de la Premier League aux dépens de Liverpool, attendu dimanche à Arsenal lors du choc de la 9e journée.

Au même moment, Aston Villa et Brighton ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras contre Bournemouth (1-1) et Wolverhampton (2-2).

Il y avait une belle occasion à saisir pour Manchester City et, comme souvent, les quadruples champions d'Angleterre en titre ne l'ont pas loupée, malgré la résistance du promu Southampton.

Haaland a fait céder la nouvelle lanterne rouge après moins de cinq minutes, avec sa puissance habituelle, en s'échappant du marquage et en reprenant à l'arraché un centre de Matheus Nunes (5e, 1-0).

La semaine de l'attaquant norvégien est réussie: après son doublé, mercredi contre le Sparta Prague (5-0) en Ligue des champions, il a mis samedi derrière lui trois matches sans marquer en Premier League.

Nunes s'est aussi mis en valeur sur le côté gauche, trois jours après avoir réalisé deux passes décisives et converti un penalty face aux Tchèques.

Le Portugais offre décidément un plan C de qualité à son entraîneur Pep Guardiola, privé des ailiers Jack Grealish et Jérémy Doku sur blessure, en plus de Kevin De Bruyne, Rodri ou encore Kyle Walker.

"Nous sommes restés humbles et avons accepté qu'ils aient vraiment bien joué", a commenté l'Espagnol sur Sky Sports. "Ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions, mais nous avons dû déployer un effort incroyable pour récupérer le ballon", a-t-il dit.

Au classement, Manchester City s'empare de la première place avec 23 points en attendant le déplacement de Liverpool (2e, 21 pts) à Londres pour défier Arsenal (4e, 17 pts), dimanche à 17h30.

Spectacle à Brentford

Les "Gunners", battus le week-end dernier pour la première fois de la saison, ont dû pousser un ouf de soulagement après avoir vu Aston Villa (3e, 18 pts) et Brighton (5e, 16 pts) laisser filer des points.

Aston Villa s'est fait rejoindre à 1-1 dans le temps additionnel sur une tête d'Evanilson (90e+6), vingt minutes après avoir l'ouverture du score signée Ross Barkley.

Autre déçu, Brighton a poussé son avantage à 2-0 à la 85e minute contre Wolverhampton avant d'encaisser deux buts tardifs de Rayan Aït-Nouri (88e, 2-1) et Matheus Cunha (90e+3, 2-2).

Les Wolves grappillent un deuxième point en neuf matches et laissent la dernière place à Southampton, lanterne rouge avec une seule unité au compteur.

Samedi, le match le plus spectaculaire a été remporté 4-3 par Brentford (9e, 13 pts) contre Ipswich à l'issue d'une rencontre indécise jusqu'au bout.

Ipswich a très bien débuté et mené 2-0 après un peu plus de trente minutes, avant de très mal terminé la première période. Il y a d'abord eu la sortie sur blessure de l'ailier Chiedozie Ogbene, puis deux buts encaissés en deux minutes (44e et 45e+1) avant la pause.

Le promu a concédé un nouveau but (51e, 3-2) et évolué à dix après l'expulsion de Harry Clark (69e), mais il a trouvé les ressources pour revenir à 3-3 à la 86e minute.

Malheureusement pour les "Tractor Boys", Bryan Mbeumo a mis fin à leur résistance acharnée grâce à penalty inscrit dans le temps additionnel (90e+6, 4-3).

Au classement, Brentford monte à la neuvième place tandis qu'Ipswich (17e) n'est qu'à un point au-dessus de la zone de relégation.