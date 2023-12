Angleterre: Manchester United sombre, Tottenham s'élève

Le gardien de Manchester United encaisse un but face à West Ham le 23 décembre 2023 à Londres

Le Noël de Manchester United, triste huitième battu pour la huitième fois cette saison, samedi à West Ham (2-0), sera bien plus morose que celui de Tottenham, revenu dans le quatuor de tête à la faveur d'une difficile victoire contre Everton (2-1).

La 18e journée a également accouché d'une première historique en Premier League : le sifflet a été confié pour la première fois à une femme, l'Anglaise Rebecca Welch, arbitre de la rencontre gagnée 2-0 par l'avant-dernier Burnley à Fulham.

. Manchester United touché, coulé

La saison en enfer de Manchester United continue de s'étirer avec une huitième défaite en championnat, la treizième toutes compétitions confondues, concédée à West Ham.

Les Red Devils ont craqué en fin de seconde période devant Jarrod Bowen (72e) et Mohammed Kudus (78e), les deux principales menaces offensives des Hammers avec Lucas Paqueta, auteur d'une superbe passe décisive sur l'ouverture du score.

Au classement, West Ham prend la sixième place avec 30 points, soit un de plus que Newcastle (7e), battu 1-0 samedi à Luton. Manchester United est huitième avec 28 points.

Alphonse Areola s'est imposé sur des tentatives d'Alejandro Garnacho (35e) et Kobbie Mainoo (40e), Kurt Zouma a joué les pompiers de service (69e), et les Mancuniens sont repartis du London stadium avec un quatrième match d'affilée sans marquer.

"On a des joueurs qui peuvent le faire, ils l'ont prouvé dans le passé. Mais nous devons aussi reconnaître que nous ne l'avons pas fait en tant qu'équipe. Nous devons prendre nos responsabilités. Le football, c'est gagner des matches et marquer des buts", a reconnu Erik ten Hag.

À la décharge de l'entraîneur, sa défense est encore apparue très affaiblie ce week-end, sous le coup de blessures (Harry Maguire, Lisandro Martinez, Victor Lindelöf) et de maladie (Raphaël Varane). Cela a permis au Français Willy Kambwala, 19 ans, de faire sa première apparition dans l'axe, plus de trois ans après son arrivée de Sochaux (Ligue 2).

. Luton pour Lockyer

Un supporteur brandit le maillot de Tom Lockyer à Luton le 23 décembre 2023 AFP

Une semaine après le malaise cardiaque de son capitaine, Tom Lockyer, le promu Luton Town FC s'est offert une belle victoire face au septième, Newcastle, qui n'a gagné qu'une seule fois cette saison à l'extérieur.

L'équipe du nord de Londres reste premier relégable (18e, 12 pts), avec un point d'avance sur l'avant-dernier Burnley, mais elle compte un match à rejouer, celui qui a été arrêté le week-end dernier après la frayeur Lockyer.

Nottingham Forest, dix-septième, ne compte plus que deux points d'avance sur Luton après s'être incliné 3-2 au bout du suspense samedi contre Bournemouth.

Cette septième défaite en deux mois, pour Forest, est aussi la première pour le Portugais Nuno Espirito, nommé mercredi pour succéder à Steve Cooper.

En infériorité numérique dès la 23e minute, son équipe a ouvert le score au retour des vestiaires, s'est fait renverser par un doublé de Dominic Solanke avant d'égaliser à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Elle a craqué sur un nouveau but de Solanke dans le temps additionnel (90e+4).

. Tottenham dans la douleur

Tottenham est remonté à la quatrième place à l'issue d'une victoire acquise en tremblant contre Everton (2-1), dont la dernière tentative a été repoussée par la barre transversale dans le temps additionnel (90e+6).

Le Brésilien de Tottenham Richarlison après la victoire sur Everton le 23 décembre 2023 à Londres AFP

Des buts de Richarlison (9e) et de Son Heung-min (18e) ont permis aux Spurs, quatrièmes avec 36 points, d'enchaîner une troisième victoire consécutive et de doubler Manchester City (5e, 34 pts), dispensé de match ce week-end après avoir disputé, et remporté, la Coupe du monde des clubs dans la semaine en Arabie saoudite.

Ce résultat met un terme à une belle série de quatre victoires d'affilée d'Everton, 16e avec 16 points, quatre au-dessus de la zone rouge.