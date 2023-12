Angleterre: nouvelle déconvenue pour Chelsea, battu à Wolverhampton

Le défenseur de Wolverhampton Matt Doherty (d) félicité par Thomas Doyle après son but contre Chelsea, le 24 décembre 2023 à Wolverhampton

Chelsea a subi une nouvelle déconvenue dimanche en s'inclinant 2 à 1 sur le terrain de Wolverhampton lors du dernier match au programme de la 18e journée du Championnat d'Angleterre.

Après cette huitième défaite de la saison en Premier League, l'équipe de Mauricio Pochettino reste dixième avec 22 points (6 victoires et 4 nuls), à dix-huit longueurs du leader Arsenal et dix-sept du podium, occupé par Liverpool (2e) et Aston Villa (3e).

Wolverhamton, en revanche, grimpe de la quatorzième à la onzième place, à égalité de points avec les Blues et Bournemouth (12e), dix points devant le premier relégable, Luton.

Les Wolves ont ouvert la marque par le Gabonais Mario Lemina de la tête, à la réception d'un corner tiré côté droit par Pablo Sarabia (51e).

Matt Doherty, d'un plat du pied dans la surface, a cru assommer définitivement les Londoniens dans le temps additionnel (90e+3) mais le Français Christopher Nkunku, entré en jeu à la 58e minute, a relancé le suspense pour les dernières minutes (11 de temps additionnel) en réduisant le score de la tête sur un centre de Raheem Sterling (90e+6).

Nkunku, blessé après son transfert de Leipzig, jouait son deuxième avec les Blues, après un match de Coupe de la Ligue mardi.

Le milieu des Wolves Mario Lemina (c) ouvre la marque contre Chelsea, le 24 décembre 2023 à Wolverhampton AFP

En première période, Chelsea s'était procuré une énorme occasion de but mais Sterling, mal inspiré, a buté sur le gardien portugais Jose Sa (33e).

La dix-neuvième journée, la dernière de la phase aller, sera jouée mardi, mercredi et jeudi prochains. Liverpool se déplacera à Burnley (19e) mardi, Aston Villa sera sur le terrain de Manchester United (8e) le même jour et Arsenal recevra West Ham (6e) samedi.

Manchester City (5e), tout juste auréolé de son titre au Mondial des clubs, en découdra à Liverpool contre Everton (16e) mercredi.