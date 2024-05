Angleterre: Pochettino et Chelsea, c'est déjà fini

Le club anglais de Chelsea, aussi riche qu'instable, a dit au revoir mardi à Mauricio Pochettino après une seule saison, terminée en trombe mais sans trophée, malgré les efforts déployés par l'entraîneur argentin à la tête d'un groupe jeune et affaibli par les blessures.

Décidément, être entraîneur des "Blues" est un poste à risques depuis que l'homme d'affaires américain Todd Boehly et son consortium d'investisseurs a pris les commandes en mai 2022.

Après Thomas Tuchel et Graham Potter, Pochettino est devenu le troisième entraîneur principal permanent à quitter son poste avant la fin de son contrat.

L'Argentin de 52 ans s'était engagé en mai 2023 pour une durée de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Son passage dans l'ouest de Londres s'est terminé mardi de manière prématurée.

Les deux parties "ont décidé d'un commun accord de se séparer", a écrit le club aux six titres de champion d'Anglerre, dont le dernier en 2017.

Les co-directeurs sportifs, Laurence Stewart et Paul Winstanley, ont exprimé leur "gratitude" à Pochettino, toujours le "bienvenu à Stamford Bridge". Et l'intéressé de remercier l'état-major d'un club "désormais bien placé pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir".

Sous son court mandat, Chelsea a traîné comme un boulet une première moitié de saison manquée, avec huit défaites en championnat avant Noël, avant de se redresser en 2024 de manière spectaculaire.

Blessures et optimisme

Les "Blues" ont fait jeu égal avec Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue (défaite 1-0 en prolongation), avec Manchester City en demi-finale de Coupe d'Angleterre (défaite 1-0), et ils n'ont subi qu'un seul revers, certes sévère (5-0 chez Arsenal), sur les quinze derniers matches de Premier League.

La sixième place finale, sécurisée à l'ultime journée, permettra aux "Blues" de disputer une compétition européenne la saison prochaine, contrairement à cette année. Ce sera la Ligue Conférence, voire la Ligue Europa si City remporte la "Cup", samedi contre Manchester United.

L'ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain, entre autres, a maintenu un discours optimiste tout au long de la saison, persuadé que son jeune effectif avait le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs, à long terme et une fois les blessés revenus.

Son capitaine Reece James a passé une grande partie de l'année à l'infirmerie, comme sa star d'attaque Christopher Nkunku, recrue estivale fauchéee par les blessures au même titre que Romeo Lavia.

Pochettino avait pris il y a un an la suite de Frank Lampard, légende de Chelsea arrivée en intérim après Potter et qui avait laissé le club à la douzième place du championnat, sans coupe d'Europe à jouer.

Selon le Daily Telegraph, qui a ébruité la séparation avant l'annonce officielle, Pochettino a dîné avec Boehly vendredi, avant que son départ ne soit acté à l'issue d'un débrief de fin de saison organisé avec les co-directeurs sportifs en début de semaine.

Le club londonien va devoir s'activer pour trouver un nouvel entraîneur avant la reprise. Plusieurs noms de candidats potentiels ont fleuri dans la presse, à commencer Kieran McKenna. Le Nord-Irlandais vient de mener Ipswich Town en Premier League, un an après avoir été promu en Championship.

Les médias britanniques citent également, parmi les options possibles, l'Allemand Sebastian Hoeness (Stuttgart), l'Espagnol Michel (Gérone) ou encore l'Italien Enzo Maresca (Leicester). Son compatriote Roberto De Zerbi est également sans club depuis son départ de Brighton.